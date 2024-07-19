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Shaman анонсировал концерт на Красной площади 22 августа - РИА Новости, 20.07.2024
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23:43 19.07.2024 (обновлено: 00:51 20.07.2024)
https://ria.ru/20240719/shaman-1960855432.html
Shaman анонсировал концерт на Красной площади 22 августа
Shaman анонсировал концерт на Красной площади 22 августа - РИА Новости, 20.07.2024
Shaman анонсировал концерт на Красной площади 22 августа
Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что будет выступать исключительно в России, а также анонсировал концерт, который состоится 22 августа на Красной площади. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-19T23:43
2024-07-20T00:51
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олег газманов
юлия чичерина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что будет выступать исключительно в России, а также анонсировал концерт, который состоится 22 августа на Красной площади. Концерт-митинг артиста Shaman прошел у посольства США в центре Москвы. "Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что границ России не существует. Поэтому мои концерты будут исключительно в России", - сказал он журналистам. Также артист анонсировал концерт, где он представит свою новую программу "Победа". Выступление пройдет 22 августа на Красной площади. "В День государственного флага состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить", - добавил он. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240719/shaman-1960854964.html
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григорий лепс, олег газманов, юлия чичерина, общество
Григорий Лепс, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Общество
Shaman анонсировал концерт на Красной площади 22 августа

Певец Ярослав Дронов анонсировал концерт на Красной площади 22 августа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что будет выступать исключительно в России, а также анонсировал концерт, который состоится 22 августа на Красной площади.
Концерт-митинг артиста Shaman прошел у посольства США в центре Москвы.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Shaman рассказал, кому адресован концерт у американского посольства
Вчера, 23:35
"Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что границ России не существует. Поэтому мои концерты будут исключительно в России", - сказал он журналистам.
Также артист анонсировал концерт, где он представит свою новую программу "Победа". Выступление пройдет 22 августа на Красной площади.
"В День государственного флага состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить", - добавил он.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Shaman объяснил, почему выступил у посольства США
Вчера, 23:21
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский.
Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Певец Shaman приехал на концерт у посольства США на машине "Победа"
Вчера, 22:40
 
Григорий ЛепсОлег ГазмановЮлия ЧичеринаОбщество
 
 
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