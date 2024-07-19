https://ria.ru/20240719/shaman-1960854964.html

Shaman рассказал, кому адресован концерт у американского посольства

Shaman рассказал, кому адресован концерт у американского посольства - РИА Новости, 19.07.2024

Shaman рассказал, кому адресован концерт у американского посольства

Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что его выступление на концерте-митинге адресовано в том числе в защиту его коллег, российских артистов, которые попали... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:35

2024-07-19T23:35

2024-07-19T23:39

григорий лепс

олег газманов

юлия чичерина

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что его выступление на концерте-митинге адресовано в том числе в защиту его коллег, российских артистов, которые попали под блокировку на площадке YouTube. Концерт-митинг артиста Shaman прошел у посольства США в центре Москвы. "Вы знаете, на самом деле я сегодня заступаюсь в том числе и за своих коллег, за моих друзей, которых заблокировали несправедливо. За моего друга Григория Лепса, с которым мы прекрасно общаемся. В принципе, сердце моё болит, как и у любого нормального русского человека. Но ничего страшного. Мы выстоим всё. Мы завоюем победу. Победа будет за нами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. На вопрос о том, поддержат ли его другие российские артисты, отказавшись от зарубежных площадок, Shaman сказал, что отвечает исключительно за себя, как настоящий русский мужчина. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20240719/shaman-1960853425.html

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григорий лепс, олег газманов, юлия чичерина, общество