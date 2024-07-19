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Shaman объяснил, почему выступил у посольства США - РИА Новости, 19.07.2024
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Шоубиз
 
23:21 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/shaman-1960853425.html
Shaman объяснил, почему выступил у посольства США
Shaman объяснил, почему выступил у посольства США - РИА Новости, 19.07.2024
Shaman объяснил, почему выступил у посольства США
Певец Shaman (Ярослав Дронов) на вопрос об ответе России на блокировку артистов на YouTube заявил, что именно поэтому он выступил у американского посольства в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T23:21
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шоубиз
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олег газманов
юлия чичерина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) на вопрос об ответе России на блокировку артистов на YouTube заявил, что именно поэтому он выступил у американского посольства в Москве. Концерт-митинг артиста Shaman прошел у посольства США в центре Москвы. "А я уже это делаю. Именно поэтому я сейчас здесь и сейчас у американского посольства. И вы сейчас всё увидите, и весь мир увидит… Мне главное - то, что происходит в России", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По словам артиста, митинг у посольства США - историческое событие, которое творит не он, а вся страна. "Не я творю историю, а мы, каждый из нас здесь творит историю. Вся Россия творит историю", - добавил он. На вопрос об аналоге YouTube в России Shaman ответил: "Что? Аналог YouTube? Что такое YouTube? По-моему, никто не знает, что такое YouTube. Его не существует". Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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Люди с плакатами и флагами у посольства США перед концертом-митингом Shaman
Люди с плакатами и флагами собираются на концерт-митинг Shaman у посольства США, передает корреспондент РИА Новости.
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григорий лепс, олег газманов, юлия чичерина, общество
Шоубиз, Григорий Лепс, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Общество
Shaman объяснил, почему выступил у посольства США

Shaman назвал выступление у посольства США ответом РФ на блокировку на YouTube

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) на вопрос об ответе России на блокировку артистов на YouTube заявил, что именно поэтому он выступил у американского посольства в Москве.
Концерт-митинг артиста Shaman прошел у посольства США в центре Москвы.
"А я уже это делаю. Именно поэтому я сейчас здесь и сейчас у американского посольства. И вы сейчас всё увидите, и весь мир увидит… Мне главное - то, что происходит в России", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам артиста, митинг у посольства США - историческое событие, которое творит не он, а вся страна. "Не я творю историю, а мы, каждый из нас здесь творит историю. Вся Россия творит историю", - добавил он.
На вопрос об аналоге YouTube в России Shaman ответил: "Что? Аналог YouTube? Что такое YouTube? По-моему, никто не знает, что такое YouTube. Его не существует".
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский.
Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Певец Shaman приехал на концерт у посольства США на машине "Победа"
Вчера, 22:40
 
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