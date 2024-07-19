https://ria.ru/20240719/shaman-1960853425.html

Shaman объяснил, почему выступил у посольства США

Shaman объяснил, почему выступил у посольства США - РИА Новости, 19.07.2024

Shaman объяснил, почему выступил у посольства США

Певец Shaman (Ярослав Дронов) на вопрос об ответе России на блокировку артистов на YouTube заявил, что именно поэтому он выступил у американского посольства в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:21

2024-07-19T23:21

2024-07-19T23:21

шоубиз

григорий лепс

олег газманов

юлия чичерина

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) на вопрос об ответе России на блокировку артистов на YouTube заявил, что именно поэтому он выступил у американского посольства в Москве. Концерт-митинг артиста Shaman прошел у посольства США в центре Москвы. "А я уже это делаю. Именно поэтому я сейчас здесь и сейчас у американского посольства. И вы сейчас всё увидите, и весь мир увидит… Мне главное - то, что происходит в России", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По словам артиста, митинг у посольства США - историческое событие, которое творит не он, а вся страна. "Не я творю историю, а мы, каждый из нас здесь творит историю. Вся Россия творит историю", - добавил он. На вопрос об аналоге YouTube в России Shaman ответил: "Что? Аналог YouTube? Что такое YouTube? По-моему, никто не знает, что такое YouTube. Его не существует". Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20240719/shaman-1960850041.html

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Люди с плакатами и флагами у посольства США перед концертом-митингом Shaman Люди с плакатами и флагами собираются на концерт-митинг Shaman у посольства США, передает корреспондент РИА Новости. 2024-07-19T23:21 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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григорий лепс, олег газманов, юлия чичерина, общество