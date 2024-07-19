https://ria.ru/20240719/shaman-1960850041.html

Певец Shaman приехал на концерт у посольства США на машине "Победа"

Певец Shaman приехал на концерт у посольства США на машине "Победа" - РИА Новости, 20.07.2024

Певец Shaman приехал на концерт у посольства США на машине "Победа"

Певец Shaman (Ярослав Дронов) приехал на концерт-митинг к посольству США в Москве на машине "Победа" с красной надписью "Победа!", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-19T22:40

2024-07-19T22:40

2024-07-20T00:08

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

григорий лепс

олег газманов

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) приехал на концерт-митинг к посольству США в Москве на машине "Победа" с красной надписью "Победа!", передает корреспондент РИА Новости."Это машина советская, машина "Победа", 1957 года. Я сделал специально наклейку "Победа" для того, чтобы сказать, что победа России приближается. Победа скоро, очень скоро ждет всех нас", - сказал он.После чего он прошел вдоль толпы с рупором со словами: "Они заблокировали меня, потому что я - русский".Ранее Shaman сообщил РИА Новости, что устроит концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве вечером в пятницу. На сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.

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Люди с плакатами и флагами у посольства США перед концертом-митингом Shaman Люди с плакатами и флагами собираются на концерт-митинг Shaman у посольства США, передает корреспондент РИА Новости. 2024-07-19T22:40 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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shaman (ярослав дронов) , григорий лепс, олег газманов, общество, видео