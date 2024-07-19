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Shaman выступит у посольства США против блокировки россиян на YouTube - РИА Новости, 19.07.2024
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13:51 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/shaman-1960716199.html
Shaman выступит у посольства США против блокировки россиян на YouTube
Shaman выступит у посольства США против блокировки россиян на YouTube - РИА Новости, 19.07.2024
Shaman выступит у посольства США против блокировки россиян на YouTube
Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:51
2024-07-19T13:51
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. "Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить! Встречаемся сегодня в 21.00 у посольства США", - сказал он. Артист отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей. "Нас не запретить! У них не получится это сделать, как бы они ни старались, потому что мы одна семья, мы едины, мы сила, мы — Россия!" - добавил артист. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После этого Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали. Также на платформе видеохостинга были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.
https://ria.ru/20240715/youtube-1959805138.html
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технологии, сша, москва, youtube, shaman (ярослав дронов) , в мире, россия
Технологии, США, Москва, YouTube, SHAMAN (Ярослав Дронов) , В мире, Россия
Shaman выступит у посольства США против блокировки россиян на YouTube

Shaman устроит митинг-концерт против блокировок на YouTube у посольства США

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкShaman
Shaman - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Shaman. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить! Встречаемся сегодня в 21.00 у посольства США", - сказал он.
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Артист отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей. "Нас не запретить! У них не получится это сделать, как бы они ни старались, потому что мы одна семья, мы едины, мы сила, мы — Россия!" - добавил артист.
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После этого Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали.
Также на платформе видеохостинга были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.
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