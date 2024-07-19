https://ria.ru/20240719/shaman-1960716199.html

Shaman выступит у посольства США против блокировки россиян на YouTube

Shaman выступит у посольства США против блокировки россиян на YouTube - РИА Новости, 19.07.2024

Shaman выступит у посольства США против блокировки россиян на YouTube

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:51

2024-07-19T13:51

2024-07-19T13:51

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. "Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить! Встречаемся сегодня в 21.00 у посольства США", - сказал он. Артист отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей. "Нас не запретить! У них не получится это сделать, как бы они ни старались, потому что мы одна семья, мы едины, мы сила, мы — Россия!" - добавил артист. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После этого Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали. Также на платформе видеохостинга были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.

https://ria.ru/20240715/youtube-1959805138.html

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