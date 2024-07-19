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Еще пятеро демократов призвали Байдена выйти из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
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20:02 19.07.2024 (обновлено: 20:32 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/senator-1960828674.html
Еще пятеро демократов призвали Байдена выйти из гонки, пишут СМИ
Еще пятеро демократов призвали Байдена выйти из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
Еще пятеро демократов призвали Байдена выйти из гонки, пишут СМИ
Ещё один сенатор-демократ и четверо демократов в палате представителей США призвали американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, пишет... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:02
2024-07-19T20:32
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ещё один сенатор-демократ и четверо демократов в палате представителей США призвали американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, пишет газета New York Times.Ранее американские сенаторы-демократы Джон Тестер и Питер Уэлч призвали Байдена выйти из президентской гонки. "Хотя решение о выходе из предвыборной кампании принадлежит только президенту Байдену, я считаю, что в наилучших интересах нашей страны будет, если он уйдет в отставку", - приводит заявление сенатора от штата Нью-Мексико Мартина Хайнрика газета New York Times, добавив, что он стал третьим сенатором-демократом, призвавшим Байдена прекратить свою предвыборную кампанию в пятницу. Кроме того, ещё четверо демократов в палате представителей в пятницу призвали президента Байдена прекратить предвыборную кампанию, поскольку давление на него усилилось. Среди них - Джаред Хаффман, Марк Визи, Марк Покан и Хесус Гарсия. "Настало время передать эстафету новому поколению демократических лидеров", - следует из совместного письма демократов в палате представителей Байдену, опубликованного на странице Гарсии в соцсети X.По данным агентства Reuters, в общей сложности уже 28 из 264 демократов в конгрессе США (более 10%) открыто призвали Байдена прекратить свою предвыборную кампанию. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240719/bayden-1960823768.html
https://ria.ru/20240719/bayden-1960818107.html
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РИА Новости
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Еще пятеро демократов призвали Байдена выйти из гонки, пишут СМИ

NYT: еще один сенатор и четверо конгрессменов призвали Байдена уйти в отставку

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ещё один сенатор-демократ и четверо демократов в палате представителей США призвали американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, пишет газета New York Times.
Ранее американские сенаторы-демократы Джон Тестер и Питер Уэлч призвали Байдена выйти из президентской гонки.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание
Вчера, 19:31
"Хотя решение о выходе из предвыборной кампании принадлежит только президенту Байдену, я считаю, что в наилучших интересах нашей страны будет, если он уйдет в отставку", - приводит заявление сенатора от штата Нью-Мексико Мартина Хайнрика газета New York Times, добавив, что он стал третьим сенатором-демократом, призвавшим Байдена прекратить свою предвыборную кампанию в пятницу.
Кроме того, ещё четверо демократов в палате представителей в пятницу призвали президента Байдена прекратить предвыборную кампанию, поскольку давление на него усилилось. Среди них - Джаред Хаффман, Марк Визи, Марк Покан и Хесус Гарсия.
"Настало время передать эстафету новому поколению демократических лидеров", - следует из совместного письма демократов в палате представителей Байдену, опубликованного на странице Гарсии в соцсети X.
По данным агентства Reuters, в общей сложности уже 28 из 264 демократов в конгрессе США (более 10%) открыто призвали Байдена прекратить свою предвыборную кампанию.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки
Вчера, 19:03
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Байден чувствует себя преданным, пишут СМИ
Вчера, 15:30
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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