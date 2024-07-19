Еще пятеро демократов призвали Байдена выйти из гонки, пишут СМИ
NYT: еще один сенатор и четверо конгрессменов призвали Байдена уйти в отставку
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ещё один сенатор-демократ и четверо демократов в палате представителей США призвали американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, пишет газета New York Times.
Ранее американские сенаторы-демократы Джон Тестер и Питер Уэлч призвали Байдена выйти из президентской гонки.
"Хотя решение о выходе из предвыборной кампании принадлежит только президенту Байдену, я считаю, что в наилучших интересах нашей страны будет, если он уйдет в отставку", - приводит заявление сенатора от штата Нью-Мексико Мартина Хайнрика газета New York Times, добавив, что он стал третьим сенатором-демократом, призвавшим Байдена прекратить свою предвыборную кампанию в пятницу.
Кроме того, ещё четверо демократов в палате представителей в пятницу призвали президента Байдена прекратить предвыборную кампанию, поскольку давление на него усилилось. Среди них - Джаред Хаффман, Марк Визи, Марк Покан и Хесус Гарсия.
"Настало время передать эстафету новому поколению демократических лидеров", - следует из совместного письма демократов в палате представителей Байдену, опубликованного на странице Гарсии в соцсети X.
По данным агентства Reuters, в общей сложности уже 28 из 264 демократов в конгрессе США (более 10%) открыто призвали Байдена прекратить свою предвыборную кампанию.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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