https://ria.ru/20240719/senator-1960828674.html

Еще пятеро демократов призвали Байдена выйти из гонки, пишут СМИ

Еще пятеро демократов призвали Байдена выйти из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

Еще пятеро демократов призвали Байдена выйти из гонки, пишут СМИ

Ещё один сенатор-демократ и четверо демократов в палате представителей США призвали американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, пишет... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T20:02

2024-07-19T20:02

2024-07-19T20:32

в мире

сша

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ещё один сенатор-демократ и четверо демократов в палате представителей США призвали американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, пишет газета New York Times.Ранее американские сенаторы-демократы Джон Тестер и Питер Уэлч призвали Байдена выйти из президентской гонки. "Хотя решение о выходе из предвыборной кампании принадлежит только президенту Байдену, я считаю, что в наилучших интересах нашей страны будет, если он уйдет в отставку", - приводит заявление сенатора от штата Нью-Мексико Мартина Хайнрика газета New York Times, добавив, что он стал третьим сенатором-демократом, призвавшим Байдена прекратить свою предвыборную кампанию в пятницу. Кроме того, ещё четверо демократов в палате представителей в пятницу призвали президента Байдена прекратить предвыборную кампанию, поскольку давление на него усилилось. Среди них - Джаред Хаффман, Марк Визи, Марк Покан и Хесус Гарсия. "Настало время передать эстафету новому поколению демократических лидеров", - следует из совместного письма демократов в палате представителей Байдену, опубликованного на странице Гарсии в соцсети X.По данным агентства Reuters, в общей сложности уже 28 из 264 демократов в конгрессе США (более 10%) открыто призвали Байдена прекратить свою предвыборную кампанию. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240719/bayden-1960823768.html

https://ria.ru/20240719/bayden-1960818107.html

https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024