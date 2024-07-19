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Белый дом еще не оценил влияние глобального технического сбоя
Белый дом еще не оценил влияние глобального технического сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Белый дом еще не оценил влияние глобального технического сбоя
Белый дом в пятницу заявил телеканалу CNN, что пока что оценивает проблему и влияние глобального технического сбоя, который ранее был вызван американским... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:41
2024-07-19T16:41
2024-07-19T16:41
в мире
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
вашингтон
сша
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Белый дом в пятницу заявил телеканалу CNN, что пока что оценивает проблему и влияние глобального технического сбоя, который ранее был вызван американским поставщиком кибербезопасности CrowdStrike. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Мы знаем об инциденте и изучаем проблему и ее последствия", - заявил телеканалу представитель Совета национальной безопасности Белого дома.Вместе с тем полицейский департамент Вашингтона с соцсети X заявил, что продолжает работу в штатном режиме и никаких серьезных нарушений в оказании безопасности жителям из-за сбоя не произошло.
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в мире, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, вашингтон, сша
В мире, Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Вашингтон, США
Белый дом еще не оценил влияние глобального технического сбоя
Белый дом изучает влияние глобального технического сбоя на работу