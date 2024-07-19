https://ria.ru/20240719/sboy-1960764221.html

Эксперт оценил масштаб сбоя техники на Windows в мире

Эксперт оценил масштаб сбоя техники на Windows в мире - РИА Новости, 19.07.2024

Эксперт оценил масштаб сбоя техники на Windows в мире

Крупные сбои уже случались раньше у авиации и банков, но глобальный сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории, таким мнением поделился с РИА... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:54

2024-07-19T15:54

2024-07-19T15:54

технологии

денис кусков

telecom daily

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

россия

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупные сбои уже случались раньше у авиации и банков, но глобальный сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории, таким мнением поделился с РИА Новости генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Честно признаться, именно такого сбоя я не припомню. Да, выходили авиа, и даже "Аэрофлот" выходил из строя, банки периодически выходили … Таких подобных случаев я пока не видел. Думаю, что это самый большой сбой", - сообщил Кусков. Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко также подчеркнул масштабность сбоя, который затронул функционирование облака Microsoft Azure, аэропорты в разных странах, железнодорожные и авиакомпании. "Я не припоминаю сбоев с такими последствиями за ближайшие годы, хотя в целом сбои в работе ПК в связи с новыми обновлениями ОС Windows - не такая уж и редкость", - добавил он.

https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html

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