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Эксперт оценил масштаб сбоя техники на Windows в мире
Эксперт оценил масштаб сбоя техники на Windows в мире - РИА Новости, 19.07.2024
Эксперт оценил масштаб сбоя техники на Windows в мире
Крупные сбои уже случались раньше у авиации и банков, но глобальный сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории, таким мнением поделился с РИА... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:54
2024-07-19T15:54
2024-07-19T15:54
технологии
денис кусков
telecom daily
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
россия
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупные сбои уже случались раньше у авиации и банков, но глобальный сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории, таким мнением поделился с РИА Новости генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Честно признаться, именно такого сбоя я не припомню. Да, выходили авиа, и даже "Аэрофлот" выходил из строя, банки периодически выходили … Таких подобных случаев я пока не видел. Думаю, что это самый большой сбой", - сообщил Кусков. Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко также подчеркнул масштабность сбоя, который затронул функционирование облака Microsoft Azure, аэропорты в разных странах, железнодорожные и авиакомпании. "Я не припоминаю сбоев с такими последствиями за ближайшие годы, хотя в целом сбои в работе ПК в связи с новыми обновлениями ОС Windows - не такая уж и редкость", - добавил он.
https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html
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технологии, денис кусков, telecom daily, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия, в мире
Технологии, Денис Кусков, Telecom daily, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Россия, В мире
Эксперт оценил масштаб сбоя техники на Windows в мире
Эксперт Кусков: сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории