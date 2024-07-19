Рейтинг@Mail.ru
Сбой в работе сервисов Microsoft повлиял на работу южнокорейских онлайн-игр - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sboy-1960725909.html
Сбой в работе сервисов Microsoft повлиял на работу южнокорейских онлайн-игр
Сбой в работе сервисов Microsoft повлиял на работу южнокорейских онлайн-игр - РИА Новости, 19.07.2024
Сбой в работе сервисов Microsoft повлиял на работу южнокорейских онлайн-игр
Несколько южнокорейских компаний-разработчиков онлайн-игр столкнулись с проблемами в поддержке своих игровых сервисов из-за сбоя в облачных сервисах компании... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:23
2024-07-19T14:23
в мире
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg
СЕУЛ, 19 июл - РИА Новости. Несколько южнокорейских компаний-разработчиков онлайн-игр столкнулись с проблемами в поддержке своих игровых сервисов из-за сбоя в облачных сервисах компании Microsoft, сообщило агентство Рёнхап. "Оператор (массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры) Black Desert компании Pearl Abyss, в официальном сообщении на своей интернет-странице сообщил, что "из-за внезапных проблем с оборудованием наблюдалась нестабильная работа сервера Black Desert", в связи с чем "были подтверждены одновременные сбои в используемом программном обеспечении по всему миру и проведены работы по нормализации работы", - говорится в сообщении агентства. Pearl Abyss была вынуждена отключить игровой сервер почти на 3 часа, после чего доступ пользователей был восстановлен. Компания сообщила, что планирует компенсировать игрокам доставленные неудобства. Проблемы возникли и у пользователей онлайн-игр Ragnarok Online и Ragnarok Origin южнокорейской компании Gravity, которая также официально подтвердила "невозможность получиться к сайту и игре из-за системной ошибки, вызванной сторонней компанией", после чего начала восстановительные работы. Как сообщили Рёнхап источники в игровой индустрии, сложности испытывали также ряд других игр, предназначенных для приставок XBOX или использующих в работе PC Game Pass - систему подписки на видеоигры от Microsoft. У них также наблюдались сбои в работе серверов, в связи с чем нормальное использование онлайн-игр было невозможно. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Джордж Курц, глава CrowdStrike, заявил, что проблема выявлена, ее устраняют, речь идет не о кибератаке или нарушении безопасности.
https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html
https://ria.ru/20240719/gosduma-1960713961.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e07fa257440ea76316bfb78f864144cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Сбой в работе сервисов Microsoft повлиял на работу южнокорейских онлайн-игр

Рёнхап: южнокорейские разработчики столкнулись с проблемами при техническом сбое

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 19 июл - РИА Новости. Несколько южнокорейских компаний-разработчиков онлайн-игр столкнулись с проблемами в поддержке своих игровых сервисов из-за сбоя в облачных сервисах компании Microsoft, сообщило агентство Рёнхап.
"Оператор (массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры) Black Desert компании Pearl Abyss, в официальном сообщении на своей интернет-странице сообщил, что "из-за внезапных проблем с оборудованием наблюдалась нестабильная работа сервера Black Desert", в связи с чем "были подтверждены одновременные сбои в используемом программном обеспечении по всему миру и проведены работы по нормализации работы", - говорится в сообщении агентства.
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Microsoft устранила основную причину глобального сбоя
Вчера, 13:54
Pearl Abyss была вынуждена отключить игровой сервер почти на 3 часа, после чего доступ пользователей был восстановлен. Компания сообщила, что планирует компенсировать игрокам доставленные неудобства.
Проблемы возникли и у пользователей онлайн-игр Ragnarok Online и Ragnarok Origin южнокорейской компании Gravity, которая также официально подтвердила "невозможность получиться к сайту и игре из-за системной ошибки, вызванной сторонней компанией", после чего начала восстановительные работы.
Как сообщили Рёнхап источники в игровой индустрии, сложности испытывали также ряд других игр, предназначенных для приставок XBOX или использующих в работе PC Game Pass - систему подписки на видеоигры от Microsoft. У них также наблюдались сбои в работе серверов, в связи с чем нормальное использование онлайн-игр было невозможно.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Джордж Курц, глава CrowdStrike, заявил, что проблема выявлена, ее устраняют, речь идет не о кибератаке или нарушении безопасности.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Госдуме рассказали, почему глобальный IT-сбой не затронул Россию
Вчера, 13:44
 
В миреMicrosoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала