https://ria.ru/20240719/sboy-1960725909.html
Сбой в работе сервисов Microsoft повлиял на работу южнокорейских онлайн-игр
Сбой в работе сервисов Microsoft повлиял на работу южнокорейских онлайн-игр - РИА Новости, 19.07.2024
Сбой в работе сервисов Microsoft повлиял на работу южнокорейских онлайн-игр
Несколько южнокорейских компаний-разработчиков онлайн-игр столкнулись с проблемами в поддержке своих игровых сервисов из-за сбоя в облачных сервисах компании... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:23
2024-07-19T14:23
2024-07-19T14:23
в мире
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg
СЕУЛ, 19 июл - РИА Новости. Несколько южнокорейских компаний-разработчиков онлайн-игр столкнулись с проблемами в поддержке своих игровых сервисов из-за сбоя в облачных сервисах компании Microsoft, сообщило агентство Рёнхап. "Оператор (массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры) Black Desert компании Pearl Abyss, в официальном сообщении на своей интернет-странице сообщил, что "из-за внезапных проблем с оборудованием наблюдалась нестабильная работа сервера Black Desert", в связи с чем "были подтверждены одновременные сбои в используемом программном обеспечении по всему миру и проведены работы по нормализации работы", - говорится в сообщении агентства. Pearl Abyss была вынуждена отключить игровой сервер почти на 3 часа, после чего доступ пользователей был восстановлен. Компания сообщила, что планирует компенсировать игрокам доставленные неудобства. Проблемы возникли и у пользователей онлайн-игр Ragnarok Online и Ragnarok Origin южнокорейской компании Gravity, которая также официально подтвердила "невозможность получиться к сайту и игре из-за системной ошибки, вызванной сторонней компанией", после чего начала восстановительные работы. Как сообщили Рёнхап источники в игровой индустрии, сложности испытывали также ряд других игр, предназначенных для приставок XBOX или использующих в работе PC Game Pass - систему подписки на видеоигры от Microsoft. У них также наблюдались сбои в работе серверов, в связи с чем нормальное использование онлайн-игр было невозможно. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Джордж Курц, глава CrowdStrike, заявил, что проблема выявлена, ее устраняют, речь идет не о кибератаке или нарушении безопасности.
https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html
https://ria.ru/20240719/gosduma-1960713961.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e07fa257440ea76316bfb78f864144cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Сбой в работе сервисов Microsoft повлиял на работу южнокорейских онлайн-игр
Рёнхап: южнокорейские разработчики столкнулись с проблемами при техническом сбое
СЕУЛ, 19 июл - РИА Новости.
Несколько южнокорейских компаний-разработчиков онлайн-игр столкнулись с проблемами в поддержке своих игровых сервисов из-за сбоя в облачных сервисах компании Microsoft, сообщило агентство Рёнхап
.
"Оператор (массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры) Black Desert компании Pearl Abyss, в официальном сообщении на своей интернет-странице сообщил, что "из-за внезапных проблем с оборудованием наблюдалась нестабильная работа сервера Black Desert", в связи с чем "были подтверждены одновременные сбои в используемом программном обеспечении по всему миру и проведены работы по нормализации работы", - говорится в сообщении агентства.
Pearl Abyss была вынуждена отключить игровой сервер почти на 3 часа, после чего доступ пользователей был восстановлен. Компания сообщила, что планирует компенсировать игрокам доставленные неудобства.
Проблемы возникли и у пользователей онлайн-игр Ragnarok Online и Ragnarok Origin южнокорейской компании Gravity, которая также официально подтвердила "невозможность получиться к сайту и игре из-за системной ошибки, вызванной сторонней компанией", после чего начала восстановительные работы.
Как сообщили Рёнхап источники в игровой индустрии, сложности испытывали также ряд других игр, предназначенных для приставок XBOX или использующих в работе PC Game Pass - систему подписки на видеоигры от Microsoft. У них также наблюдались сбои в работе серверов, в связи с чем нормальное использование онлайн-игр было невозможно.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Джордж Курц, глава CrowdStrike, заявил, что проблема выявлена, ее устраняют, речь идет не о кибератаке или нарушении безопасности.