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Маск прокомментировал глобальный технический сбой - РИА Новости, 19.07.2024
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14:22 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sboy-1960725755.html
Маск прокомментировал глобальный технический сбой
Маск прокомментировал глобальный технический сбой - РИА Новости, 19.07.2024
Маск прокомментировал глобальный технический сбой
Американский предприниматель Илон Маск назвал глобальный технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:22
2024-07-19T14:22
технологии
австралия
илон маск
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал глобальный технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Крупнейший провал в сфере IT", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее региональный директор компании Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что глобальный сбой техники, случившийся в пятницу, будет крупнейшим в истории.
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технологии, австралия, илон маск, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Австралия, Илон Маск, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Маск прокомментировал глобальный технический сбой

Маск назвал глобальный технический сбой крупнейшим провалом в IT-сфере

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал глобальный технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Крупнейший провал в сфере IT", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее региональный директор компании Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что глобальный сбой техники, случившийся в пятницу, будет крупнейшим в истории.
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Вчера, 13:54
 
ТехнологииАвстралияИлон МаскMicrosoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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