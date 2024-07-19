https://ria.ru/20240719/sboy-1960725755.html

Маск прокомментировал глобальный технический сбой

Маск прокомментировал глобальный технический сбой - РИА Новости, 19.07.2024

Маск прокомментировал глобальный технический сбой

Американский предприниматель Илон Маск назвал глобальный технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:22

2024-07-19T14:22

2024-07-19T14:22

технологии

австралия

илон маск

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал глобальный технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Крупнейший провал в сфере IT", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее региональный директор компании Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что глобальный сбой техники, случившийся в пятницу, будет крупнейшим в истории.

https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html

австралия

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технологии, австралия, илон маск, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний