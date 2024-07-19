https://ria.ru/20240719/sboy-1960722335.html

Глобальный сбой не затронул работу крупных китайских авиакомпаний

Глобальный сбой не затронул работу крупных китайских авиакомпаний - РИА Новости, 19.07.2024

Глобальный сбой не затронул работу крупных китайских авиакомпаний

Крупные китайские авиакомпании не пострадали от глобального компьютерного сбоя в пятницу, передает телеканал CGTN. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:06

2024-07-19T14:06

2024-07-19T14:07

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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Крупные китайские авиакомпании не пострадали от глобального компьютерного сбоя в пятницу, передает телеканал CGTN. "Из-за использования различных систем работа крупных китайских авиакомпаний, включая Air China, China Southern Airlines и Hainan Airlines, в настоящее время не подверглась влиянию (сбоя - ред.)", - сообщает телеканал со ссылкой на авиакомпании. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что по состоянию на 16.00 (11.00 мск) рейсы на вылет и прилет в пекинских аэропортах "Шоуду" и "Дасин" осуществляются в обычном режиме. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, китай, air china, china southern airlines, hainan airlines, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний