https://ria.ru/20240719/sboy-1960698295.html

IT-сбой не затронул ресурсы Кремля

IT-сбой не затронул ресурсы Кремля - РИА Новости, 19.07.2024

IT-сбой не затронул ресурсы Кремля

Глобальный IT-сбой техники, работающей на базе Windows, не затронул ресурсы Кремля, все работает без сбоев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:08

2024-07-19T13:08

2024-07-19T13:08

технологии

россия

дмитрий песков

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-сбой техники, работающей на базе Windows, не затронул ресурсы Кремля, все работает без сбоев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "В Кремле все работает без сбоев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, затронул ли глобальный сбой ресурсы Кремля.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html

россия

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технологии, россия, дмитрий песков, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний