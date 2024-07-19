https://ria.ru/20240719/sboy-1960698295.html
IT-сбой не затронул ресурсы Кремля
IT-сбой не затронул ресурсы Кремля - РИА Новости, 19.07.2024
IT-сбой не затронул ресурсы Кремля
Глобальный IT-сбой техники, работающей на базе Windows, не затронул ресурсы Кремля, все работает без сбоев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:08
2024-07-19T13:08
2024-07-19T13:08
технологии
россия
дмитрий песков
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-сбой техники, работающей на базе Windows, не затронул ресурсы Кремля, все работает без сбоев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "В Кремле все работает без сбоев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, затронул ли глобальный сбой ресурсы Кремля.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий песков, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
IT-сбой не затронул ресурсы Кремля
Песков: IT-сбой техники на базе Windows не затронул ресурсы Кремля
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-сбой техники, работающей на базе Windows, не затронул ресурсы Кремля, все работает без сбоев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"В Кремле все работает без сбоев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, затронул ли глобальный сбой ресурсы Кремля.