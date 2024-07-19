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IT-сбой не затронул ресурсы Кремля - РИА Новости, 19.07.2024
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13:08 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sboy-1960698295.html
IT-сбой не затронул ресурсы Кремля
IT-сбой не затронул ресурсы Кремля - РИА Новости, 19.07.2024
IT-сбой не затронул ресурсы Кремля
Глобальный IT-сбой техники, работающей на базе Windows, не затронул ресурсы Кремля, все работает без сбоев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:08
2024-07-19T13:08
технологии
россия
дмитрий песков
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-сбой техники, работающей на базе Windows, не затронул ресурсы Кремля, все работает без сбоев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "В Кремле все работает без сбоев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, затронул ли глобальный сбой ресурсы Кремля.
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технологии, россия, дмитрий песков, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
IT-сбой не затронул ресурсы Кремля

Песков: IT-сбой техники на базе Windows не затронул ресурсы Кремля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-сбой техники, работающей на базе Windows, не затронул ресурсы Кремля, все работает без сбоев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"В Кремле все работает без сбоев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, затронул ли глобальный сбой ресурсы Кремля.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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