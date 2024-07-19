https://ria.ru/20240719/sboy-1960681967.html

United Airlines задержала все рейсы из-за сбоя

United Airlines задержала все рейсы из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

United Airlines задержала все рейсы из-за сбоя

Американская авиакомпания United Airlines сообщила РИА Новости, что из-за глобального технического сбоя задержаны вылеты всех ее самолетов. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:24

2024-07-19T12:24

2024-07-19T12:24

в мире

технологии

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

united airlines

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская авиакомпания United Airlines сообщила РИА Новости, что из-за глобального технического сбоя задержаны вылеты всех ее самолетов. "Отказ стороннего программного обеспечения влияет на компьютерные системы по всему миру, в том числе в United. Пока мы работаем над восстановлением этих систем, мы задерживаем все самолеты в аэропортах вылета. Рейсы, уже находящиеся в воздухе, продолжают следовать к пунктам назначения", - заявили в компании.Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240719/aeroflot-1960674536.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, united airlines