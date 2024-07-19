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United Airlines задержала все рейсы из-за сбоя
United Airlines задержала все рейсы из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
United Airlines задержала все рейсы из-за сбоя
Американская авиакомпания United Airlines сообщила РИА Новости, что из-за глобального технического сбоя задержаны вылеты всех ее самолетов. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:24
2024-07-19T12:24
2024-07-19T12:24
в мире
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
united airlines
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская авиакомпания United Airlines сообщила РИА Новости, что из-за глобального технического сбоя задержаны вылеты всех ее самолетов. "Отказ стороннего программного обеспечения влияет на компьютерные системы по всему миру, в том числе в United. Пока мы работаем над восстановлением этих систем, мы задерживаем все самолеты в аэропортах вылета. Рейсы, уже находящиеся в воздухе, продолжают следовать к пунктам назначения", - заявили в компании.Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
https://ria.ru/20240719/aeroflot-1960674536.html
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в мире, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, united airlines
В мире, Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, United Airlines
United Airlines задержала все рейсы из-за сбоя
Американская авиакомпания United Airlines задержала все рейсы из-за IT-сбоя