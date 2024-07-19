https://ria.ru/20240719/sboy-1960677080.html

Глобальный технический сбой не затронул круизный и малый флот в России

Глобальный технический сбой не затронул круизный и малый флот в России - РИА Новости, 19.07.2024

Глобальный технический сбой не затронул круизный и малый флот в России

Крупный IT-сбой не затронул круизный и малый флот в России, все системы управления на судах работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в крупнейшей... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:08

2024-07-19T12:08

2024-07-19T12:34

технологии

россия

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960685022_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89248d829efa5e467b9c94fc9e017cf8.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупный IT-сбой не затронул круизный и малый флот в России, все системы управления на судах работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в крупнейшей круизной компании в России "ВодоходЪ". "Сбои не зарегистрированы, ни на круизном флоте, ни на малом флоте. Все системы управления на судах работают в штатном режиме", - рассказали в компании.В "Водоходе" добавили, что скоростной и прогулочный флот в семи регионах России, в том числе 25 экологичных судов на электродвижении, выполняют рейсы по расписанию. Глобальный технический сбой, связанный с работой техники Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщал телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.

https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний