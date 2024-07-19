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Глобальный технический сбой не затронул круизный и малый флот в России - РИА Новости, 19.07.2024
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12:08 19.07.2024 (обновлено: 12:34 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sboy-1960677080.html
Глобальный технический сбой не затронул круизный и малый флот в России
Глобальный технический сбой не затронул круизный и малый флот в России - РИА Новости, 19.07.2024
Глобальный технический сбой не затронул круизный и малый флот в России
Крупный IT-сбой не затронул круизный и малый флот в России, все системы управления на судах работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в крупнейшей... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:08
2024-07-19T12:34
технологии
россия
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупный IT-сбой не затронул круизный и малый флот в России, все системы управления на судах работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в крупнейшей круизной компании в России "ВодоходЪ". &quot;Сбои не зарегистрированы, ни на круизном флоте, ни на малом флоте. Все системы управления на судах работают в штатном режиме&quot;, - рассказали в компании.В "Водоходе" добавили, что скоростной и прогулочный флот в семи регионах России, в том числе 25 экологичных судов на электродвижении, выполняют рейсы по расписанию. Глобальный технический сбой, связанный с работой техники Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщал телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.
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технологии, россия, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Россия, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Глобальный технический сбой не затронул круизный и малый флот в России

"ВодоходЪ": глобальный сбой Microsoft не затронул круизный и малый флот в России

© Фото : ВодоходЪСуда круизной компании "ВодоходЪ"
Суда круизной компании ВодоходЪ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : ВодоходЪ
Суда круизной компании "ВодоходЪ". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупный IT-сбой не затронул круизный и малый флот в России, все системы управления на судах работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в крупнейшей круизной компании в России "ВодоходЪ".
«

"Сбои не зарегистрированы, ни на круизном флоте, ни на малом флоте. Все системы управления на судах работают в штатном режиме", - рассказали в компании.

В "Водоходе" добавили, что скоростной и прогулочный флот в семи регионах России, в том числе 25 экологичных судов на электродвижении, выполняют рейсы по расписанию.
Глобальный технический сбой, связанный с работой техники Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщал телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.
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ТехнологииРоссияMicrosoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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