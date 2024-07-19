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Эксперт не исключил причастность хакеров к глобальному сбою Microsoft - РИА Новости, 19.07.2024
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11:57 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sboy-1960672940.html
Эксперт не исключил причастность хакеров к глобальному сбою Microsoft
Эксперт не исключил причастность хакеров к глобальному сбою Microsoft - РИА Новости, 19.07.2024
Эксперт не исключил причастность хакеров к глобальному сбою Microsoft
Глобальный сбой в работе Microsoft мог произойти из-за хакеров, а также из-за изменений в системе, которые выполняли сами специалисты, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:57
2024-07-19T11:57
россия
денис кусков
сергей половников
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный сбой в работе Microsoft мог произойти из-за хакеров, а также из-за изменений в системе, которые выполняли сами специалисты, заявил РИА Новости генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации. Отмечалось, что причина кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает затронутые компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут осуществить запуск должным образом. "Это сбой с программным обеспечением, вызванный какими-то либо внешними факторами. То есть это люди, хакеры постарались, и второй вариант - это сбой при каких-то изменениях в действующей структуре, проведенных самими специалистами. Как правило, то и другое решается путем отката назад до рабочей ситуации", - полагает Кусков. Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников в свою очередь выразил уверенность, что если сбой связан с обновлением Windows, то с ним можно будет справиться, откатив обновление, запустив операционную систему в защищенном режиме. Кроме того, по его словам, речь в данном случае может идти исключительно о системах, которые поставлялись корпоративным пользователям, и подобные сбои случаются у всех компаний, разрабатывающих программное обеспечение. Он также заверил, что Россию это не коснется. "Microsoft в России не представлена официально. Даже если будут какие-то проблемы, никто с Microsoft их решить не сможет", - полагает он.
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россия, денис кусков, сергей половников, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, происшествия
Россия, Денис Кусков, Сергей Половников, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Происшествия
Эксперт не исключил причастность хакеров к глобальному сбою Microsoft

Эксперт Кусков: глобальный сбой в работе Microsoft мог произойти из-за хакеров

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный сбой в работе Microsoft мог произойти из-за хакеров, а также из-за изменений в системе, которые выполняли сами специалисты, заявил РИА Новости генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации.
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Отмечалось, что причина кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает затронутые компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут осуществить запуск должным образом.
«
"Это сбой с программным обеспечением, вызванный какими-то либо внешними факторами. То есть это люди, хакеры постарались, и второй вариант - это сбой при каких-то изменениях в действующей структуре, проведенных самими специалистами. Как правило, то и другое решается путем отката назад до рабочей ситуации", - полагает Кусков.
Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников в свою очередь выразил уверенность, что если сбой связан с обновлением Windows, то с ним можно будет справиться, откатив обновление, запустив операционную систему в защищенном режиме. Кроме того, по его словам, речь в данном случае может идти исключительно о системах, которые поставлялись корпоративным пользователям, и подобные сбои случаются у всех компаний, разрабатывающих программное обеспечение.
Он также заверил, что Россию это не коснется. "Microsoft в России не представлена официально. Даже если будут какие-то проблемы, никто с Microsoft их решить не сможет", - полагает он.
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