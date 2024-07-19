Эксперт не исключил причастность хакеров к глобальному сбою Microsoft
Эксперт Кусков: глобальный сбой в работе Microsoft мог произойти из-за хакеров
Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный сбой в работе Microsoft мог произойти из-за хакеров, а также из-за изменений в системе, которые выполняли сами специалисты, заявил РИА Новости генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации.
Отмечалось, что причина кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает затронутые компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут осуществить запуск должным образом.
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"Это сбой с программным обеспечением, вызванный какими-то либо внешними факторами. То есть это люди, хакеры постарались, и второй вариант - это сбой при каких-то изменениях в действующей структуре, проведенных самими специалистами. Как правило, то и другое решается путем отката назад до рабочей ситуации", - полагает Кусков.
Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников в свою очередь выразил уверенность, что если сбой связан с обновлением Windows, то с ним можно будет справиться, откатив обновление, запустив операционную систему в защищенном режиме. Кроме того, по его словам, речь в данном случае может идти исключительно о системах, которые поставлялись корпоративным пользователям, и подобные сбои случаются у всех компаний, разрабатывающих программное обеспечение.
Он также заверил, что Россию это не коснется. "Microsoft в России не представлена официально. Даже если будут какие-то проблемы, никто с Microsoft их решить не сможет", - полагает он.