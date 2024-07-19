https://ria.ru/20240719/sboy-1960671138.html

Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя

Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя

Информационные системы ОАО "РЖД" работают в штатном режиме на фоне сбоя в мире, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:52

2024-07-19T11:52

2024-07-19T11:54

ржд

microsoft corporation

происшествия

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Информационные системы ОАО "РЖД" работают в штатном режиме на фоне сбоя в мире, сообщили РИА Новости в компании.Глобальный технический сбой, связанный с работой техники Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщал телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike."Все информационные системы ОАО "РЖД" на фоне ИТ-сбоя в мире работают в штатном режиме", - сообщили в РЖД.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, microsoft corporation, происшествия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия