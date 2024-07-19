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Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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11:52 19.07.2024 (обновлено: 11:54 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sboy-1960671138.html
Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя
Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя
Информационные системы ОАО "РЖД" работают в штатном режиме на фоне сбоя в мире, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:52
2024-07-19T11:54
ржд
microsoft corporation
происшествия
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Информационные системы ОАО "РЖД" работают в штатном режиме на фоне сбоя в мире, сообщили РИА Новости в компании.Глобальный технический сбой, связанный с работой техники Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщал телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike."Все информационные системы ОАО "РЖД" на фоне ИТ-сбоя в мире работают в штатном режиме", - сообщили в РЖД.
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ржд, microsoft corporation, происшествия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия
РЖД, Microsoft Corporation, Происшествия, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Россия
Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя

Все информационные системы РЖД работают в штатном режиме на фоне IT-сбоя в мире

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Информационные системы ОАО "РЖД" работают в штатном режиме на фоне сбоя в мире, сообщили РИА Новости в компании.
Глобальный технический сбой, связанный с работой техники Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщал телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.
"Все информационные системы ОАО "РЖД" на фоне ИТ-сбоя в мире работают в штатном режиме", - сообщили в РЖД.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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РЖДMicrosoft CorporationПроисшествияГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийРоссия
 
 
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