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Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя
Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя
Информационные системы ОАО "РЖД" работают в штатном режиме на фоне сбоя в мире, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:52
2024-07-19T11:52
2024-07-19T11:54
ржд
microsoft corporation
происшествия
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Информационные системы ОАО "РЖД" работают в штатном режиме на фоне сбоя в мире, сообщили РИА Новости в компании.Глобальный технический сбой, связанный с работой техники Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщал телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike."Все информационные системы ОАО "РЖД" на фоне ИТ-сбоя в мире работают в штатном режиме", - сообщили в РЖД.
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ржд, microsoft corporation, происшествия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия
РЖД, Microsoft Corporation, Происшествия, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Россия
Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя
Все информационные системы РЖД работают в штатном режиме на фоне IT-сбоя в мире