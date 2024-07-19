https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html

Эксперты оценили последствия глобального сбоя Microsoft для России

Эксперты оценили последствия глобального сбоя Microsoft для России - РИА Новости, 19.07.2024

Эксперты оценили последствия глобального сбоя Microsoft для России

Россию вряд ли коснется глобальный сбой у Microsoft, так как большинство систем переведены на отечественный софт, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:46

2024-07-19T11:46

2024-07-19T11:46

экономика

технологии

россия

microsoft corporation

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россию вряд ли коснется глобальный сбой у Microsoft, так как большинство систем переведены на отечественный софт, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил агентству, что причина сбоя пока неизвестна, нужно ждать официальных новостей от компании. Однако Россию сбой не затронул, страна "отделена от мира, поэтому у нас этой проблемы на данный момент не существует". По его словам, то, что "Россия за последние два года перевела большую часть систем на свой софт, нас спасает". Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко считает, что сбой значительно не затронет Россию, "хотя в мире наблюдаются неприятные последствия". В частности, ПО активно используют авиакомпании и аэропорты. "Сейчас уже отложено немало рейсов ряда крупных авиакомпаний, есть проблемы в функционировании аэропортов", - пояснил эксперт. "Такого масштабного сбоя никогда не было. То есть это железные дороги, авиакомпании, склады. Ощущение, что просто выключили инфраструктуру, она полетела. Такого не случалось", - добавил Муртазин.

https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

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экономика, технологии, россия, microsoft corporation