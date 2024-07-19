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Масштабный сбой затронул работу медучреждений в Британии - РИА Новости, 19.07.2024
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11:16 19.07.2024 (обновлено: 11:47 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sboy-1960656524.html
Масштабный сбой затронул работу медучреждений в Британии
Масштабный сбой затронул работу медучреждений в Британии - РИА Новости, 19.07.2024
Масштабный сбой затронул работу медучреждений в Британии
Сбой в работе системы Microsoft привел к проблемам в медучреждениях в Великобритании, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:16
2024-07-19T11:47
в мире
великобритания
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбой в работе системы Microsoft привел к проблемам в медучреждениях в Великобритании, сообщает газета Daily Mail."Массовый сбой в работе Microsoft вызвал хаос во всем мире... Были затронуты и врачи общей практики: клиники в (графствах - ред.) Камбрия, Чешир, Йоркшир и Уэст-Мидлендс обратились в социальные сети, чтобы сообщить, что их системы были затронуты", - пишет газета.Ранее издание Verge сообщило, что масштабный сбой техники Microsoft затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру.
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в мире, великобритания, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Великобритания, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Масштабный сбой затронул работу медучреждений в Британии

Масштабный сбой затронул работу медучреждений общей практики в Британии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбой в работе системы Microsoft привел к проблемам в медучреждениях в Великобритании, сообщает газета Daily Mail.
"Массовый сбой в работе Microsoft вызвал хаос во всем мире... Были затронуты и врачи общей практики: клиники в (графствах - ред.) Камбрия, Чешир, Йоркшир и Уэст-Мидлендс обратились в социальные сети, чтобы сообщить, что их системы были затронуты", - пишет газета.
Ранее издание Verge сообщило, что масштабный сбой техники Microsoft затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру.
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В миреВеликобританияMicrosoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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