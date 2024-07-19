https://ria.ru/20240719/sboy-1960656524.html

Масштабный сбой затронул работу медучреждений в Британии

Масштабный сбой затронул работу медучреждений в Британии - РИА Новости, 19.07.2024

Масштабный сбой затронул работу медучреждений в Британии

Сбой в работе системы Microsoft привел к проблемам в медучреждениях в Великобритании, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:16

2024-07-19T11:16

2024-07-19T11:47

в мире

великобритания

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбой в работе системы Microsoft привел к проблемам в медучреждениях в Великобритании, сообщает газета Daily Mail."Массовый сбой в работе Microsoft вызвал хаос во всем мире... Были затронуты и врачи общей практики: клиники в (графствах - ред.) Камбрия, Чешир, Йоркшир и Уэст-Мидлендс обратились в социальные сети, чтобы сообщить, что их системы были затронуты", - пишет газета.Ранее издание Verge сообщило, что масштабный сбой техники Microsoft затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960665543.html

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в мире, великобритания, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний