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Массовый сбой не затронул аэропорт Домодедово

Массовый сбой не затронул аэропорт Домодедово - РИА Новости, 19.07.2024

Массовый сбой не затронул аэропорт Домодедово

Массовый IT-сбой не затронул московский аэропорт Домодедово, на фоне этого авиагавань готова предложить партнерам резервную систему регистрации Астра, она... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:59

2024-07-19T10:59

2024-07-19T11:19

домодедово (аэропорт)

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Массовый IT-сбой не затронул московский аэропорт Домодедово, на фоне этого авиагавань готова предложить партнерам резервную систему регистрации Астра, она полностью российская, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Сбой не затронул аэропорт Домодедово. В случае, если она затронет партнеров аэропорта, DME готов предложить резервную систему регистрации Астра, которая является полностью российской", - сказала представитель воздушной гавани.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960656524.html

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2024

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домодедово (аэропорт), глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, происшествия