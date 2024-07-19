https://ria.ru/20240719/sboy-1960651971.html
Массовый сбой не затронул аэропорт Домодедово
Массовый сбой не затронул аэропорт Домодедово - РИА Новости, 19.07.2024
Массовый сбой не затронул аэропорт Домодедово
Массовый IT-сбой не затронул московский аэропорт Домодедово, на фоне этого авиагавань готова предложить партнерам резервную систему регистрации Астра, она... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:59
2024-07-19T10:59
2024-07-19T11:19
домодедово (аэропорт)
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900693140_0:0:2609:1468_1920x0_80_0_0_0f69d6020dc979d2b6ad09e86aae9dbb.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Массовый IT-сбой не затронул московский аэропорт Домодедово, на фоне этого авиагавань готова предложить партнерам резервную систему регистрации Астра, она полностью российская, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Сбой не затронул аэропорт Домодедово. В случае, если она затронет партнеров аэропорта, DME готов предложить резервную систему регистрации Астра, которая является полностью российской", - сказала представитель воздушной гавани.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960656524.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900693140_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_c7888bd4f89a0bcbd0afdf7c954e0692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, происшествия
Домодедово (аэропорт), Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Происшествия
Массовый сбой не затронул аэропорт Домодедово
Массовый IT-сбой не затронул московский аэропорт Домодедово