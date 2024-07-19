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Sky News не смог выйти в прямой эфир утром из-за сбоя

Sky News не смог выйти в прямой эфир утром из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

Sky News не смог выйти в прямой эфир утром из-за сбоя

Британский телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир в пятницу утром из-за технического сбоя, сообщил исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:48

2024-07-19T10:48

2024-07-19T10:54

в мире

великобритания

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Британский телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир в пятницу утром из-за технического сбоя, сообщил исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс в соцсети X. "Сегодня утром телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир, и в настоящее время мы приносим зрителям извинения за перебои. Большая часть наших новостей по-прежнему доступна онлайн, и мы прилагаем все усилия для восстановления всех сервисов", - написал он.

https://ria.ru/20240719/sboi-1960648093.html

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в мире, великобритания, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний