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Sky News не смог выйти в прямой эфир утром из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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10:48 19.07.2024 (обновлено: 10:54 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sboy-1960648303.html
Sky News не смог выйти в прямой эфир утром из-за сбоя
Sky News не смог выйти в прямой эфир утром из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Sky News не смог выйти в прямой эфир утром из-за сбоя
Британский телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир в пятницу утром из-за технического сбоя, сообщил исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:48
2024-07-19T10:54
в мире
великобритания
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Британский телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир в пятницу утром из-за технического сбоя, сообщил исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс в соцсети X. "Сегодня утром телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир, и в настоящее время мы приносим зрителям извинения за перебои. Большая часть наших новостей по-прежнему доступна онлайн, и мы прилагаем все усилия для восстановления всех сервисов", - написал он.
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РИА Новости
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60
в мире, великобритания, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Великобритания, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Sky News не смог выйти в прямой эфир утром из-за сбоя

Телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир в пятницу утром из-за сбоя

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖурналисты Sky News
Журналисты Sky News - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Британский телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир в пятницу утром из-за технического сбоя, сообщил исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс в соцсети X.
"Сегодня утром телеканал Sky News не смог выйти в прямой эфир, и в настоящее время мы приносим зрителям извинения за перебои. Большая часть наших новостей по-прежнему доступна онлайн, и мы прилагаем все усилия для восстановления всех сервисов", - написал он.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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В миреВеликобританияГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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