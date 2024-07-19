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IT-сбой доказал правильность импортозамещения ПО, заявили в "Ростехе"
IT-сбой доказал правильность импортозамещения ПО, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 19.07.2024
IT-сбой доказал правильность импортозамещения ПО, заявили в "Ростехе"
Глобальный компьютерный сбой доказал правильность тотального импортозамещения программного обеспечения в РФ, российские авиакомпании, не зависящие от... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:46
2024-07-19T17:46
2024-07-19T17:46
технологии
россия
ростех
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Глобальный компьютерный сбой доказал правильность тотального импортозамещения программного обеспечения в РФ, российские авиакомпании, не зависящие от иностранного ПО, продолжали летать без проблем, рассказали журналистам в госкорпорации "Ростех". "Компьютерный сбой, затронувший весь мир, еще раз доказал правильность тотального импортозамещения ПО в России. 100% российских авиакомпаний с прошлого года перешли на российское ПО, не зависят от иностранного софта и сегодня продолжали летать без проблем", - сказали в "Ростехе". Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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технологии, россия, ростех, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Россия, Ростех, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
IT-сбой доказал правильность импортозамещения ПО, заявили в "Ростехе"
"Ростех": компьютерный сбой доказал правильность тотального импортозамещения ПО