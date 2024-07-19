Рейтинг@Mail.ru
Сбой Microsoft не повлиял на российские энергосистемы - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sboj-1960672106.html
Сбой Microsoft не повлиял на российские энергосистемы
Сбой Microsoft не повлиял на российские энергосистемы - РИА Новости, 19.07.2024
Сбой Microsoft не повлиял на российские энергосистемы
Сбой в работе Microsoft никак не повлияет на работу энергосистемы РФ, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (СО ЕЭС). РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:55
2024-07-19T11:55
экономика
технологии
россия
microsoft corporation
со еэс
общество
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862827645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2c374a38465e81ef24b32874d9dc9d7.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбой в работе Microsoft никак не повлияет на работу энергосистемы РФ, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (СО ЕЭС). &quot;Сбой в работе Microsoft никак не повлияет на работу энергосистемы РФ. Работаем в обычном режиме&quot;, - сказали агентству в СО ЕЭС.Там пояснили, что "Системный оператор" не использует систему CrowdStrike, из за обновления которой произошел массовый сбой в работе Windows серверов и компьютеров с этим ПО по всему миру. Глобальный технический сбой, связанный с работой техники Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщал телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960671138.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862827645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8e6ac143121f6ebead9f120a385401a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, microsoft corporation, со еэс, общество, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Экономика, Технологии, Россия, Microsoft Corporation, СО ЕЭС, Общество, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Сбой Microsoft не повлиял на российские энергосистемы

СО ЕЭС: сбой в работе Microsoft не повлияет на работу энергосистем в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Электроподстанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбой в работе Microsoft никак не повлияет на работу энергосистемы РФ, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (СО ЕЭС).
«

"Сбой в работе Microsoft никак не повлияет на работу энергосистемы РФ. Работаем в обычном режиме", - сказали агентству в СО ЕЭС.

Там пояснили, что "Системный оператор" не использует систему CrowdStrike, из за обновления которой произошел массовый сбой в работе Windows серверов и компьютеров с этим ПО по всему миру.
Глобальный технический сбой, связанный с работой техники Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщал телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Информационные системы РЖД работают штатно на фоне масштабного сбоя
Вчера, 11:52
 
ЭкономикаТехнологииРоссияMicrosoft CorporationСО ЕЭСОбществоГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала