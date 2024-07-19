https://ria.ru/20240719/sboj-1960672106.html

Сбой Microsoft не повлиял на российские энергосистемы

Сбой Microsoft не повлиял на российские энергосистемы - РИА Новости, 19.07.2024

Сбой Microsoft не повлиял на российские энергосистемы

Сбой в работе Microsoft никак не повлияет на работу энергосистемы РФ, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (СО ЕЭС). РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:55

2024-07-19T11:55

2024-07-19T11:55

экономика

технологии

россия

microsoft corporation

со еэс

общество

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбой в работе Microsoft никак не повлияет на работу энергосистемы РФ, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (СО ЕЭС). "Сбой в работе Microsoft никак не повлияет на работу энергосистемы РФ. Работаем в обычном режиме", - сказали агентству в СО ЕЭС.Там пояснили, что "Системный оператор" не использует систему CrowdStrike, из за обновления которой произошел массовый сбой в работе Windows серверов и компьютеров с этим ПО по всему миру. Глобальный технический сбой, связанный с работой техники Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщал телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960671138.html

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экономика, технологии, россия, microsoft corporation, со еэс, общество, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний