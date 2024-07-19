https://ria.ru/20240719/sber-1960664027.html

"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя

"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя

Все системы Сбербанка на фоне глобального сбоя у Microsoft работают штатно, никаких сбоев не наблюдается, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:35

2024-07-19T11:35

2024-07-19T11:41

microsoft corporation

сбербанк россии

происшествия

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все системы Сбербанка на фоне глобального сбоя у Microsoft работают штатно, никаких сбоев не наблюдается, сообщили в пресс-службе банка."Все системы "Сбера" работают штатно, никаких сбоев не наблюдаем", - сказано в сообщении.Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации.

https://ria.ru/20240719/rosenergoatom-1960662295.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

microsoft corporation, сбербанк россии, происшествия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний