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"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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11:35 19.07.2024 (обновлено: 11:41 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sber-1960664027.html
"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя
"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя
Все системы Сбербанка на фоне глобального сбоя у Microsoft работают штатно, никаких сбоев не наблюдается, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:35
2024-07-19T11:41
microsoft corporation
сбербанк россии
происшествия
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все системы Сбербанка на фоне глобального сбоя у Microsoft работают штатно, никаких сбоев не наблюдается, сообщили в пресс-службе банка."Все системы "Сбера" работают штатно, никаких сбоев не наблюдаем", - сказано в сообщении.Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации.
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microsoft corporation, сбербанк россии, происшествия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Microsoft Corporation, Сбербанк России, Происшествия, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя

Все системы "Сбера" работают штатно на фоне глобального сбоя

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все системы Сбербанка на фоне глобального сбоя у Microsoft работают штатно, никаких сбоев не наблюдается, сообщили в пресс-службе банка.
"Все системы "Сбера" работают штатно, никаких сбоев не наблюдаем", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации.
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Microsoft CorporationСбербанк РоссииПроисшествияГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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