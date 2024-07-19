https://ria.ru/20240719/sber-1960664027.html
"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя
"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя
Все системы Сбербанка на фоне глобального сбоя у Microsoft работают штатно, никаких сбоев не наблюдается, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:35
2024-07-19T11:35
2024-07-19T11:41
microsoft corporation
сбербанк россии
происшествия
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все системы Сбербанка на фоне глобального сбоя у Microsoft работают штатно, никаких сбоев не наблюдается, сообщили в пресс-службе банка."Все системы "Сбера" работают штатно, никаких сбоев не наблюдаем", - сказано в сообщении.Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации.
https://ria.ru/20240719/rosenergoatom-1960662295.html
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microsoft corporation, сбербанк россии, происшествия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Microsoft Corporation, Сбербанк России, Происшествия, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
"Сбер" работает штатно на фоне глобального сбоя
Все системы "Сбера" работают штатно на фоне глобального сбоя
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все системы Сбербанка на фоне глобального сбоя у Microsoft работают штатно, никаких сбоев не наблюдается, сообщили в пресс-службе банка.
"Все системы "Сбера" работают штатно, никаких сбоев не наблюдаем", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации.