https://ria.ru/20240719/sanktsii-1960760465.html

ЕС осенью может принять новый режим санкций против России, сообщил источник

ЕС осенью может принять новый режим санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2024

ЕС осенью может принять новый режим санкций против России, сообщил источник

Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник 22 июля намерены обсудить так называемые угрозы в киберпространстве, которые якобы исходят от России, а... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:46

2024-07-19T15:46

2024-07-19T15:58

россия

евросоюз

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник 22 июля намерены обсудить так называемые угрозы в киберпространстве, которые якобы исходят от России, а также новый антироссийский санкционный режим, который в ЕС хотят ввести в сентябре, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Министры обсудят также киберугрозы России и санкционный режим, который может быть утвержден в сентябре", - сообщил он.Лидеры ЕС по итогам саммита в июне в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

https://ria.ru/20240628/sammit-1955950234.html

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россия, евросоюз, владимир путин, санкции в отношении россии, брюссель, москва, в мире