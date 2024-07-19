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ЕС осенью может принять новый режим санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2024
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15:46 19.07.2024 (обновлено: 15:58 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sanktsii-1960760465.html
ЕС осенью может принять новый режим санкций против России, сообщил источник
ЕС осенью может принять новый режим санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2024
ЕС осенью может принять новый режим санкций против России, сообщил источник
Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник 22 июля намерены обсудить так называемые угрозы в киберпространстве, которые якобы исходят от России, а... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:46
2024-07-19T15:58
россия
евросоюз
владимир путин
санкции в отношении россии
брюссель
москва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник 22 июля намерены обсудить так называемые угрозы в киберпространстве, которые якобы исходят от России, а также новый антироссийский санкционный режим, который в ЕС хотят ввести в сентябре, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Министры обсудят также киберугрозы России и санкционный режим, который может быть утвержден в сентябре", - сообщил он.Лидеры ЕС по итогам саммита в июне в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
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россия, евросоюз, владимир путин, санкции в отношении россии, брюссель, москва, в мире
Россия, Евросоюз, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Брюссель, Москва, В мире
ЕС осенью может принять новый режим санкций против России, сообщил источник

ЕС в сентябре может ввести новый режим санкций против РФ

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник 22 июля намерены обсудить так называемые угрозы в киберпространстве, которые якобы исходят от России, а также новый антироссийский санкционный режим, который в ЕС хотят ввести в сентябре, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Министры обсудят также киберугрозы России и санкционный режим, который может быть утвержден в сентябре", - сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Европейский "корабль дураков" идет ко дну
18 июля, 08:00
Лидеры ЕС по итогам саммита в июне в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Саммит Евросоюза собрался на помойке
28 июня, 08:00
 
РоссияЕвросоюзВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииБрюссельМоскваВ мире
 
 
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