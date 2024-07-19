https://ria.ru/20240719/sandu-1960715402.html

Санду пообещала Западу сближение с НАТО, заявил Додон

Санду пообещала Западу сближение с НАТО, заявил Додон - РИА Новости, 19.07.2024

Санду пообещала Западу сближение с НАТО, заявил Додон

Президент Молдавии Майя Санду пообещала западным кураторам продолжить милитаризацию страны и сближение с НАТО, заявил лидер оппозиционной в стране Партии... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:46

2024-07-19T13:46

2024-07-19T13:47

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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пообещала западным кураторам продолжить милитаризацию страны и сближение с НАТО, заявил лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон. В прошлом году республика почти удвоила военный бюджет, начала перевооружение армии и значительно активизировала военные учения. Кроме того, страна активизировала взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО, которые также увеличили поставки оружия и военной техники в республику. Это вызвало обеспокоенность со стороны властей непризнанного Приднестровья, а также критику оппозиции и общественности, которые озабочены милитаризацией страны на фоне роста бедности населения. "Майя Санду пообещала своим западным кураторам продолжить милитаризацию Молдавии и сближение нашей страны с НАТО. Это значит, что Республика Молдова будет втянута в войну. Майя Санду — это путь к войне и пропаганда в детских садах и школах Молдавии чуждых нам ценностей", - заявил на брифинге Додон. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, игорь додон, нато, евросоюз