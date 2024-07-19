https://ria.ru/20240719/samolety-1960634594.html

В США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний

В США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний - РИА Новости, 19.07.2024

В США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний

Авиакомпания American Airlines запретила взлет для всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией, следует из данных на сайте управления гражданской... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:51

2024-07-19T09:51

2024-07-19T12:23

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united airlines

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Авиакомпания American Airlines запретила взлет для всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией, следует из данных на сайте управления гражданской авиации США (FAA).Еще три авиакомпании США — United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines — приостановили полеты из-за проблемы со связью, сообщается на сайте управления гражданской авиации США.В чем именно состоит проблема, не уточняется.Телеканал CNN сообщает, что из-за сбоя программного обеспечения Microsoft авиакомпании Frontier пришлось приостановить отправления своих самолетов на всей территории США, был отменен 131 рейс, еще 223 были задержаны. Однако, как отмечает телеканал, некоторые компании, в том числе American Airlines, заявляли, что сбой их не затронул.Позднее о приостановке своих полетов по причине технического сбоя также сообщила авиакомпания Spirit Airlines.Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960638245.html

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