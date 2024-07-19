https://ria.ru/20240719/samolet-1960621553.html
В Красноярск прибыли индийские дипломаты
В Красноярск прибыли индийские дипломаты - РИА Новости, 19.07.2024
В Красноярск прибыли индийские дипломаты
Дипломаты посольства Индии в России прибыли в Красноярск из-за экстренно севшего рейса Дели - Сан-Франциско, вылет нового рейса ожидается в ближайшее время,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:46
2024-07-19T07:46
2024-07-19T07:51
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дипломаты посольства Индии в России прибыли в Красноярск из-за экстренно севшего рейса Дели - Сан-Франциско, вылет нового рейса ожидается в ближайшее время, заявил РИА Новости руководитель представительства МИД РФ В Красноярске Артем Захаров."С пассажирами все хорошо, решен вопрос с питанием, в скорое время их покормят. На месте находятся все представители служб, наши сотрудники, дипломаты, представительство МИД России в Красноярске, также прибыли дипломаты посольства Индии. Сами пассажиры чувствуют себя хорошо, жалоб никаких нет. Кроме того, по борту ожидаем вылет в ближайшее время", - сказал Захаров.Он отметил, что в случае, если время ожидания вывозного борта увеличится, аэропортом уже решен вопрос расселения пассажиров.Самолёт экстренно сел в аэропорту Красноярска в четверг. Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации.Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров сообщал РИА Новости, что представительство в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, оно находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами.
https://ria.ru/20240713/posadka-1959402572.html
https://ria.ru/20240608/samolet-1951690152.html
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красноярск, россия, индия, происшествия, дели, сан-франциско
Красноярск, Россия, Индия, Происшествия, Дели, Сан-Франциско
В Красноярск прибыли индийские дипломаты
МИД: в Красноярске вскоре ожидается вылет пассажиров экстренно севшего самолета
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дипломаты посольства Индии в России прибыли в Красноярск из-за экстренно севшего рейса Дели - Сан-Франциско, вылет нового рейса ожидается в ближайшее время, заявил РИА Новости руководитель представительства МИД РФ В Красноярске Артем Захаров.
"С пассажирами все хорошо, решен вопрос с питанием, в скорое время их покормят. На месте находятся все представители служб, наши сотрудники, дипломаты, представительство МИД России в Красноярске, также прибыли дипломаты посольства Индии. Сами пассажиры чувствуют себя хорошо, жалоб никаких нет. Кроме того, по борту ожидаем вылет в ближайшее время", - сказал Захаров.
Он отметил, что в случае, если время ожидания вывозного борта увеличится, аэропортом уже решен вопрос расселения пассажиров.
Самолёт экстренно сел в аэропорту Красноярска в четверг. Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777
авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации.
Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров сообщал РИА Новости, что представительство в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели
в Сан-Франциско
, оно находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами.