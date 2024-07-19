https://ria.ru/20240719/samara-1960804852.html

В Самарской области столкнулись грузовик и автобус

В Самарской области столкнулись грузовик и автобус - РИА Новости, 19.07.2024

В Самарской области столкнулись грузовик и автобус

Грузовик и автобус столкнулись в Куйбышевском районе Самары, в результате пострадали три человека, включая подростка. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:50

2024-07-19T17:50

2024-07-19T20:10

происшествия

куйбышевский район

самара

россия

самарская область

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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Куйбышевском районе Самары, в результате пострадали три человека, включая подростка.В пресс-службе ГУМВД России по Самарской области сообщили журналистам, что в Куйбышевском районе Самары столкнулись грузовик и автобус, следовавший по маршруту. Количество пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии."В результате ДТП пострадали три человека, в том числе подросток. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в региональном минздраве, комментируя аварию.Позже в региональном главном управлении МВД России уточнили, что в 15.40 мск водитель 1976 года рождения за рулем "Камаза" ехал по улице Утевской в направлении улицы Дорожной. Он нарушил дистанцию и врезался в автобус, ехавший в попутном направлении. От удара автобус по инерции съехал с проезжей части в кювет, а "Камаз" столкнулся с грузовиком Mercedes.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920030806.html

куйбышевский район

самара

россия

самарская область

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происшествия, куйбышевский район, самара, россия, самарская область