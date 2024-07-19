В Самарской области столкнулись грузовик и автобус
В Самарской области три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом
© Фото : МВД Самарской области/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение грузовика и автобуса в Куйбышевском районе Самары. 19 июля 2024
Место ДТП, где произошло столкновение грузовика и автобуса в Куйбышевском районе Самары. 19 июля 2024
САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Куйбышевском районе Самары, в результате пострадали три человека, включая подростка.
В пресс-службе ГУМВД России по Самарской области сообщили журналистам, что в Куйбышевском районе Самары столкнулись грузовик и автобус, следовавший по маршруту. Количество пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
"В результате ДТП пострадали три человека, в том числе подросток. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в региональном минздраве, комментируя аварию.
Позже в региональном главном управлении МВД России уточнили, что в 15.40 мск водитель 1976 года рождения за рулем "Камаза" ехал по улице Утевской в направлении улицы Дорожной. Он нарушил дистанцию и врезался в автобус, ехавший в попутном направлении. От удара автобус по инерции съехал с проезжей части в кювет, а "Камаз" столкнулся с грузовиком Mercedes.
В Самарской области столкнулись автобус и грузовик
7 января, 10:38