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В Самарской области столкнулись грузовик и автобус - РИА Новости, 19.07.2024
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17:50 19.07.2024 (обновлено: 20:10 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/samara-1960804852.html
В Самарской области столкнулись грузовик и автобус
В Самарской области столкнулись грузовик и автобус - РИА Новости, 19.07.2024
В Самарской области столкнулись грузовик и автобус
Грузовик и автобус столкнулись в Куйбышевском районе Самары, в результате пострадали три человека, включая подростка. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:50
2024-07-19T20:10
происшествия
куйбышевский район
самара
россия
самарская область
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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Куйбышевском районе Самары, в результате пострадали три человека, включая подростка.В пресс-службе ГУМВД России по Самарской области сообщили журналистам, что в Куйбышевском районе Самары столкнулись грузовик и автобус, следовавший по маршруту. Количество пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии."В результате ДТП пострадали три человека, в том числе подросток. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в региональном минздраве, комментируя аварию.Позже в региональном главном управлении МВД России уточнили, что в 15.40 мск водитель 1976 года рождения за рулем "Камаза" ехал по улице Утевской в направлении улицы Дорожной. Он нарушил дистанцию и врезался в автобус, ехавший в попутном направлении. От удара автобус по инерции съехал с проезжей части в кювет, а "Камаз" столкнулся с грузовиком Mercedes.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920030806.html
куйбышевский район
самара
россия
самарская область
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происшествия, куйбышевский район, самара, россия, самарская область
Происшествия, Куйбышевский район, Самара, Россия, Самарская область
В Самарской области столкнулись грузовик и автобус

В Самарской области три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом

© Фото : МВД Самарской области/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение грузовика и автобуса в Куйбышевском районе Самары. 19 июля 2024
Место ДТП, где произошло столкновение грузовика и автобуса в Куйбышевском районе Самары. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : МВД Самарской области/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение грузовика и автобуса в Куйбышевском районе Самары. 19 июля 2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Куйбышевском районе Самары, в результате пострадали три человека, включая подростка.
В пресс-службе ГУМВД России по Самарской области сообщили журналистам, что в Куйбышевском районе Самары столкнулись грузовик и автобус, следовавший по маршруту. Количество пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
"В результате ДТП пострадали три человека, в том числе подросток. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в региональном минздраве, комментируя аварию.
Позже в региональном главном управлении МВД России уточнили, что в 15.40 мск водитель 1976 года рождения за рулем "Камаза" ехал по улице Утевской в направлении улицы Дорожной. Он нарушил дистанцию и врезался в автобус, ехавший в попутном направлении. От удара автобус по инерции съехал с проезжей части в кювет, а "Камаз" столкнулся с грузовиком Mercedes.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
В Самарской области столкнулись автобус и грузовик
7 января, 10:38
 
ПроисшествияКуйбышевский районСамараРоссияСамарская область
 
 
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