https://ria.ru/20240719/rumynija-1960773573.html
МИД Румынии рассказал о причине беспорядков в английском Лидсе
МИД Румынии рассказал о причине беспорядков в английском Лидсе - РИА Новости, 19.07.2024
МИД Румынии рассказал о причине беспорядков в английском Лидсе
Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что беспорядки в английском городе Лидс произошли из-за изъятия детей из семьи румынских граждан, дипломаты... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:21
2024-07-19T16:21
2024-07-19T16:23
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что беспорядки в английском городе Лидс произошли из-за изъятия детей из семьи румынских граждан, дипломаты постараются помочь решить возникшую проблему. Массовые беспорядки произошли в английском городе Лидс, нарушители подожгли двухэтажный автобус и перевернули полицейскую машину. Предполагается, что массовые беспорядки начались после того, как социальные службы забрали четырех детей из семьи, проживающей в неблагополучном районе Хэрхиллс. Министерство иностранных дел Румынии со ссылкой на консульство в Манчестере подтвердило, что дети были изъяты из семьи румынских граждан. "Информация о проблемах в отношении несовершеннолетних ранее не доводилась до сведения консульства ни родителями несовершеннолетних, в связи с чем они не обращались за консульской помощью, ни местными властями. Генеральное консульство Румынии в Манчестере продолжает диалог с семьями румынских граждан, участвующих в этом деле, с местными властями и представителями румынской общины с целью определения наилучших юридических решений для решения ситуации с несовершеннолетними гражданами Румынии, в условиях спокойствия и безопасности", - говорится в заявлении МИД. В министерстве заверили, что работники консульства сотрудничают с местными органами правопорядка, чтобы урегулировать возникший конфликт. Участникам беспорядков рекомендуют соблюдать указания местных властей, сохранять спокойствие и ждать решения суда в отношении изъятых детей.
https://ria.ru/20240718/bangladesh-1960559511.html
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в мире, румыния, лидс, манчестер
В мире, Румыния, Лидс, Манчестер
МИД Румынии рассказал о причине беспорядков в английском Лидсе
МИД Румынии: беспорядки в Лидсе произошли из-за изъятия детей из румынской семьи
КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что беспорядки в английском городе Лидс произошли из-за изъятия детей из семьи румынских граждан, дипломаты постараются помочь решить возникшую проблему.
Массовые беспорядки произошли в английском городе Лидс, нарушители подожгли двухэтажный автобус и перевернули полицейскую машину. Предполагается, что массовые беспорядки начались после того, как социальные службы забрали четырех детей из семьи, проживающей в неблагополучном районе Хэрхиллс.
Министерство иностранных дел Румынии со ссылкой на консульство в Манчестере
подтвердило, что дети были изъяты из семьи румынских граждан.
"Информация о проблемах в отношении несовершеннолетних ранее не доводилась до сведения консульства ни родителями несовершеннолетних, в связи с чем они не обращались за консульской помощью, ни местными властями. Генеральное консульство Румынии в Манчестере продолжает диалог с семьями румынских граждан, участвующих в этом деле, с местными властями и представителями румынской общины с целью определения наилучших юридических решений для решения ситуации с несовершеннолетними гражданами Румынии, в условиях спокойствия и безопасности", - говорится в заявлении МИД.
В министерстве заверили, что работники консульства сотрудничают с местными органами правопорядка, чтобы урегулировать возникший конфликт. Участникам беспорядков рекомендуют соблюдать указания местных властей, сохранять спокойствие и ждать решения суда в отношении изъятых детей.