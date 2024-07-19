https://ria.ru/20240719/ruden-1960805911.html

Руденя: определены приоритеты в сфере госнадзора и контроля в Верхневолжье

Руденя: определены приоритеты в сфере госнадзора и контроля в Верхневолжье - РИА Новости, 19.07.2024

Руденя: определены приоритеты в сфере госнадзора и контроля в Верхневолжье

Власти Тверской области рассмотрели ход реализации региональной программы по обеспечению государственного надзора и контроля в области в 2024 году и определили... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:53

2024-07-19T17:53

2024-07-19T17:53

тверская область

жкх

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Власти Тверской области рассмотрели ход реализации региональной программы по обеспечению государственного надзора и контроля в области в 2024 году и определили задачи на 2025 и 2026 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Контрольные и надзорные мероприятия осуществляются в сферах дорожного хозяйства, строительства, закупок и финансов, розничной продажи алкогольной продукции, в отношении самоходной техники и аттракционов, действующих в регионе. Глава региона Игорь Руденя в числе приоритетов назвал повышение эффективности надзора в жилищном секторе – это особенно важно для жителей Твери и области. При этом особое внимание следует уделить направлениям, связанным с качеством жизни людей: более оперативно реагировать на обращения граждан, в первоочередном порядке решать актуальные для населения вопросы. Например, касающиеся уборки улиц в зимний период, соблюдения правил парковки машин во дворах и других, говорится в сообщении. Оперативный и эффективный государственный контроль играет значительную роль в обеспечении строительства социальных, промышленных и инфраструктурных объектов, многоквартирных домов в строгом соответствии с установленными сроками и стандартами качества. "Подчеркну – для нас важно не количество штрафов, а качество работ", – сказал Руденя, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что в 2024-2026 годах госнадзором планируется ежегодно охватить около 300 объектов строительства: это многоквартирные дома, торгово-офисные и общественные здания, социально значимые, промышленные и коммунальные объекты. В дорожной отрасли предусмотрено порядка 100 выездных контрольных мероприятий. В сфере жилищного надзора – около 900.

https://ria.ru/20240123/rudenya-1923009322.html

https://ria.ru/20240408/sodeystvie-1938703000.html

тверь

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, тверь, игорь руденя