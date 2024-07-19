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Руденя: определены приоритеты в сфере госнадзора и контроля в Верхневолжье - РИА Новости, 19.07.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:53 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ruden-1960805911.html
Руденя: определены приоритеты в сфере госнадзора и контроля в Верхневолжье
Руденя: определены приоритеты в сфере госнадзора и контроля в Верхневолжье - РИА Новости, 19.07.2024
Руденя: определены приоритеты в сфере госнадзора и контроля в Верхневолжье
Власти Тверской области рассмотрели ход реализации региональной программы по обеспечению государственного надзора и контроля в области в 2024 году и определили... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:53
2024-07-19T17:53
тверская область
жкх
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Власти Тверской области рассмотрели ход реализации региональной программы по обеспечению государственного надзора и контроля в области в 2024 году и определили задачи на 2025 и 2026 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Контрольные и надзорные мероприятия осуществляются в сферах дорожного хозяйства, строительства, закупок и финансов, розничной продажи алкогольной продукции, в отношении самоходной техники и аттракционов, действующих в регионе. Глава региона Игорь Руденя в числе приоритетов назвал повышение эффективности надзора в жилищном секторе – это особенно важно для жителей Твери и области. При этом особое внимание следует уделить направлениям, связанным с качеством жизни людей: более оперативно реагировать на обращения граждан, в первоочередном порядке решать актуальные для населения вопросы. Например, касающиеся уборки улиц в зимний период, соблюдения правил парковки машин во дворах и других, говорится в сообщении. Оперативный и эффективный государственный контроль играет значительную роль в обеспечении строительства социальных, промышленных и инфраструктурных объектов, многоквартирных домов в строгом соответствии с установленными сроками и стандартами качества. "Подчеркну – для нас важно не количество штрафов, а качество работ", – сказал Руденя, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что в 2024-2026 годах госнадзором планируется ежегодно охватить около 300 объектов строительства: это многоквартирные дома, торгово-офисные и общественные здания, социально значимые, промышленные и коммунальные объекты. В дорожной отрасли предусмотрено порядка 100 выездных контрольных мероприятий. В сфере жилищного надзора – около 900.
https://ria.ru/20240123/rudenya-1923009322.html
https://ria.ru/20240408/sodeystvie-1938703000.html
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жкх, тверь, игорь руденя
Тверская область, ЖКХ, Тверь, Игорь Руденя

Руденя: определены приоритеты в сфере госнадзора и контроля в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВласти Тверской области рассмотрели ход реализации региональной программы по обеспечению государственного надзора и контроля в области в 2024 году
Власти Тверской области рассмотрели ход реализации региональной программы по обеспечению государственного надзора и контроля в области в 2024 году - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Власти Тверской области рассмотрели ход реализации региональной программы по обеспечению государственного надзора и контроля в области в 2024 году
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Власти Тверской области рассмотрели ход реализации региональной программы по обеспечению государственного надзора и контроля в области в 2024 году и определили задачи на 2025 и 2026 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Контрольные и надзорные мероприятия осуществляются в сферах дорожного хозяйства, строительства, закупок и финансов, розничной продажи алкогольной продукции, в отношении самоходной техники и аттракционов, действующих в регионе.
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Глава региона Игорь Руденя в числе приоритетов назвал повышение эффективности надзора в жилищном секторе – это особенно важно для жителей Твери и области. При этом особое внимание следует уделить направлениям, связанным с качеством жизни людей: более оперативно реагировать на обращения граждан, в первоочередном порядке решать актуальные для населения вопросы. Например, касающиеся уборки улиц в зимний период, соблюдения правил парковки машин во дворах и других, говорится в сообщении.
Оперативный и эффективный государственный контроль играет значительную роль в обеспечении строительства социальных, промышленных и инфраструктурных объектов, многоквартирных домов в строгом соответствии с установленными сроками и стандартами качества.
"Подчеркну – для нас важно не количество штрафов, а качество работ", – сказал Руденя, слова которого привели в пресс-службе.
Там добавили, что в 2024-2026 годах госнадзором планируется ежегодно охватить около 300 объектов строительства: это многоквартирные дома, торгово-офисные и общественные здания, социально значимые, промышленные и коммунальные объекты. В дорожной отрасли предусмотрено порядка 100 выездных контрольных мероприятий. В сфере жилищного надзора – около 900.
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Тверская областьЖКХТверьИгорь Руденя
 
 
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