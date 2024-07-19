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Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами
Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами - РИА Новости, 19.07.2024
Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами
Россия выполнила все обещания перед африканскими странами, которые дала на втором саммите "Россия-Африка", заявил посол по особым поручениям МИД РФ и... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:31
2024-07-19T14:31
2024-07-19T14:34
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия выполнила все обещания перед африканскими странами, которые дала на втором саммите "Россия-Африка", заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров. "Все обещания, которые давал наш президент на втором саммите, полностью выполнены", — сказал Озеров в ходе дискуссии, организованной дискуссионным клубом "Валдай". По его мнению, это контрастирует с тем, что часто обещает Запад, но потом не выполняет. "Эти попытки разговаривать языком диктата и покровительственным тоном уже не находят никакого понимания у африканцев. Зато те шаги, которые мы сделали в отношении действительно нуждающихся стран, с благодарностью приняты", — подчеркнул посол, отметив, что Россия отправила крупные партии зерна и минеральных удобрений. "В Буркина-Фасо, Зимбабве, ЦАР, Мали, Сомали и Эритрею пришло российское зерно, а удобрения пришли в Зимбабве Малави, Кению, Нигерию", — указал Озеров. Он добавил, что сейчас идет интенсивная подготовка к встрече глав МИД формата Россия-Африка, которая пройдет осенью в Сочи. В марте Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия - Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития.
https://ria.ru/20240719/briks-1960625144.html
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в мире, сочи, санкт-петербург, олег озеров, политика, россия
В мире, Сочи, Санкт-Петербург, Олег Озеров, Политика, Россия
Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами
Посол Озеров: РФ выполнила все обещания, данные на 2-м саммите "Россия — Африка"
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия выполнила все обещания перед африканскими странами, которые дала на втором саммите "Россия-Африка", заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров.
"Все обещания, которые давал наш президент на втором саммите, полностью выполнены", — сказал Озеров в ходе дискуссии, организованной дискуссионным клубом "Валдай".
По его мнению, это контрастирует с тем, что часто обещает Запад, но потом не выполняет.
"Эти попытки разговаривать языком диктата и покровительственным тоном уже не находят никакого понимания у африканцев. Зато те шаги, которые мы сделали в отношении действительно нуждающихся стран, с благодарностью приняты", — подчеркнул посол, отметив, что Россия отправила крупные партии зерна и минеральных удобрений.
"В Буркина-Фасо, Зимбабве, ЦАР, Мали, Сомали и Эритрею пришло российское зерно, а удобрения пришли в Зимбабве Малави, Кению, Нигерию", — указал Озеров.
Он добавил, что сейчас идет интенсивная подготовка к встрече глав МИД формата Россия-Африка, которая пройдет осенью в Сочи.
В марте Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи
на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия - Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге
, а также наметят основные направления развития.