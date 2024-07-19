https://ria.ru/20240719/rossija-1960728020.html

Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами

Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами - РИА Новости, 19.07.2024

Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами

Россия выполнила все обещания перед африканскими странами, которые дала на втором саммите "Россия-Африка", заявил посол по особым поручениям МИД РФ и... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:31

2024-07-19T14:31

2024-07-19T14:34

в мире

сочи

санкт-петербург

олег озеров

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885947733_134:230:3346:2037_1920x0_80_0_0_88193bcb54d714cb7f87e685126aa7d2.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия выполнила все обещания перед африканскими странами, которые дала на втором саммите "Россия-Африка", заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров. "Все обещания, которые давал наш президент на втором саммите, полностью выполнены", — сказал Озеров в ходе дискуссии, организованной дискуссионным клубом "Валдай". По его мнению, это контрастирует с тем, что часто обещает Запад, но потом не выполняет. "Эти попытки разговаривать языком диктата и покровительственным тоном уже не находят никакого понимания у африканцев. Зато те шаги, которые мы сделали в отношении действительно нуждающихся стран, с благодарностью приняты", — подчеркнул посол, отметив, что Россия отправила крупные партии зерна и минеральных удобрений. "В Буркина-Фасо, Зимбабве, ЦАР, Мали, Сомали и Эритрею пришло российское зерно, а удобрения пришли в Зимбабве Малави, Кению, Нигерию", — указал Озеров. Он добавил, что сейчас идет интенсивная подготовка к встрече глав МИД формата Россия-Африка, которая пройдет осенью в Сочи. В марте Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия - Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития.

https://ria.ru/20240719/briks-1960625144.html

https://ria.ru/20240719/glava-1960632411.html

https://ria.ru/20240424/afrika-1941975830.html

сочи

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сочи, санкт-петербург, олег озеров, политика, россия