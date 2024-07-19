Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 19.07.2024 (обновлено: 14:34 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/rossija-1960728020.html
Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами
Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами - РИА Новости, 19.07.2024
Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами
Россия выполнила все обещания перед африканскими странами, которые дала на втором саммите "Россия-Африка", заявил посол по особым поручениям МИД РФ и... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:31
2024-07-19T14:34
в мире
сочи
санкт-петербург
олег озеров
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885947733_134:230:3346:2037_1920x0_80_0_0_88193bcb54d714cb7f87e685126aa7d2.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия выполнила все обещания перед африканскими странами, которые дала на втором саммите "Россия-Африка", заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров. "Все обещания, которые давал наш президент на втором саммите, полностью выполнены", — сказал Озеров в ходе дискуссии, организованной дискуссионным клубом "Валдай". По его мнению, это контрастирует с тем, что часто обещает Запад, но потом не выполняет. "Эти попытки разговаривать языком диктата и покровительственным тоном уже не находят никакого понимания у африканцев. Зато те шаги, которые мы сделали в отношении действительно нуждающихся стран, с благодарностью приняты", — подчеркнул посол, отметив, что Россия отправила крупные партии зерна и минеральных удобрений. "В Буркина-Фасо, Зимбабве, ЦАР, Мали, Сомали и Эритрею пришло российское зерно, а удобрения пришли в Зимбабве Малави, Кению, Нигерию", — указал Озеров. Он добавил, что сейчас идет интенсивная подготовка к встрече глав МИД формата Россия-Африка, которая пройдет осенью в Сочи. В марте Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия - Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития.
https://ria.ru/20240719/briks-1960625144.html
https://ria.ru/20240719/glava-1960632411.html
https://ria.ru/20240424/afrika-1941975830.html
сочи
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885947733_526:86:3127:2037_1920x0_80_0_0_4e8b9a94387f69bb20797a8307a40389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сочи, санкт-петербург, олег озеров, политика, россия
В мире, Сочи, Санкт-Петербург, Олег Озеров, Политика, Россия
Российский посол рассказал о сотрудничестве с африканскими странами

Посол Озеров: РФ выполнила все обещания, данные на 2-м саммите "Россия — Африка"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Олег Озеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия выполнила все обещания перед африканскими странами, которые дала на втором саммите "Россия-Африка", заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров.
"Все обещания, которые давал наш президент на втором саммите, полностью выполнены", — сказал Озеров в ходе дискуссии, организованной дискуссионным клубом "Валдай".
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Глава МИД Того рассказал о роли БРИКС в формировании многополярности
Вчера, 08:32
По его мнению, это контрастирует с тем, что часто обещает Запад, но потом не выполняет.
"Эти попытки разговаривать языком диктата и покровительственным тоном уже не находят никакого понимания у африканцев. Зато те шаги, которые мы сделали в отношении действительно нуждающихся стран, с благодарностью приняты", — подчеркнул посол, отметив, что Россия отправила крупные партии зерна и минеральных удобрений.
Министр иностранных дел Того Робер Дюссе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки
Вчера, 09:38
"В Буркина-Фасо, Зимбабве, ЦАР, Мали, Сомали и Эритрею пришло российское зерно, а удобрения пришли в Зимбабве Малави, Кению, Нигерию", — указал Озеров.
Он добавил, что сейчас идет интенсивная подготовка к встрече глав МИД формата Россия-Африка, которая пройдет осенью в Сочи.
В марте Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия - Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития.
Флаги стран Африки - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Россия будет содействовать укреплению безопасности стран Африки
24 апреля, 11:56
 
В миреСочиСанкт-ПетербургОлег ОзеровПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала