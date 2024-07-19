Рейтинг@Mail.ru
В США отметили сокращение вложений России в портфель гособлигаций - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 19.07.2024 (обновлено: 08:56 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/rossija-1960626505.html
В США отметили сокращение вложений России в портфель гособлигаций
В США отметили сокращение вложений России в портфель гособлигаций - РИА Новости, 19.07.2024
В США отметили сокращение вложений России в портфель гособлигаций
Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до 45 миллионов долларов с уровня апреля в 46 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:55
2024-07-19T08:56
экономика
сша
россия
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до 45 миллионов долларов с уровня апреля в 46 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за май, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (45 миллионов долларов в долгосрочных и 1 миллион долларов в краткосрочных в апреле). На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,128 триллиона долларов с 1,15 триллиона в апреле. На втором месте снова Китай с 768,3 миллиарда долларов (770,7 миллиарда в апреле). Третьей вновь стала Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 723,4 миллиарда с 710,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231117/tsb-1910064299.html
сша
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, япония
Экономика, США, Россия, Япония
В США отметили сокращение вложений России в портфель гособлигаций

Минфин США: Россия за май сократила портфель облигаций до 45 миллионов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до 45 миллионов долларов с уровня апреля в 46 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной минфином статистики за май, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (45 миллионов долларов в долгосрочных и 1 миллион долларов в краткосрочных в апреле).
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,128 триллиона долларов с 1,15 триллиона в апреле. На втором месте снова Китай с 768,3 миллиарда долларов (770,7 миллиарда в апреле). Третьей вновь стала Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 723,4 миллиарда с 710,3 миллиарда долларов.
Банк России - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
ЦБ России заявил, что не имеет казначейских обязательств США
17 ноября 2023, 12:59
 
ЭкономикаСШАРоссияЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала