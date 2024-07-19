https://ria.ru/20240719/rossija-1960626505.html

В США отметили сокращение вложений России в портфель гособлигаций

В США отметили сокращение вложений России в портфель гособлигаций - РИА Новости, 19.07.2024

В США отметили сокращение вложений России в портфель гособлигаций

Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до 45 миллионов долларов с уровня апреля в 46 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:55

2024-07-19T08:55

2024-07-19T08:56

экономика

сша

россия

япония

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до 45 миллионов долларов с уровня апреля в 46 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за май, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (45 миллионов долларов в долгосрочных и 1 миллион долларов в краткосрочных в апреле). На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,128 триллиона долларов с 1,15 триллиона в апреле. На втором месте снова Китай с 768,3 миллиарда долларов (770,7 миллиарда в апреле). Третьей вновь стала Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 723,4 миллиарда с 710,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231117/tsb-1910064299.html

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экономика, сша, россия, япония