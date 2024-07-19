https://ria.ru/20240719/rosfinmonitoring-1960615938.html

В Росфинмониторинге прокомментировали поправки к закону о терроризме

В Росфинмониторинге прокомментировали поправки к закону о терроризме - РИА Новости, 19.07.2024

В Росфинмониторинге прокомментировали поправки к закону о терроризме

Дополнительные основания для включения в перечень террористов и экстремистов, предлагаемые правительством, не содержат преступлений небольшой тяжести, заявил... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T06:03

2024-07-19T06:03

2024-07-19T06:03

общество

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дополнительные основания для включения в перечень террористов и экстремистов, предлагаемые правительством, не содержат преступлений небольшой тяжести, заявил РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд, комментируя соответствующий законопроект. Ранее на этой неделе в электронной базе данных Госдумы был размещен правительственный законопроект, который включает противодействие финансированию экстремистской деятельности в сферу применения действующего законодательства. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, согласно документу, преступления, совершенные по мотивам ненависти, могут стать основаниями для включения лиц или организаций в этот перечень. "Там нет преступлений небольшой тяжести. То есть это все деяния, за которые предусмотрены серьезные уголовные наказания", - сказал Негляд. "Еще предстоит период обсуждения в Государственной Думе, принятие, надеюсь, в первом и в последующих чтениях, поэтому дискуссия по данному законопроекту будет продолжена на площадке Думы", - отметил он.

https://ria.ru/20240717/moshennichestvo-1960284305.html

https://ria.ru/20240716/krokus-1959938455.html

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общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, россия