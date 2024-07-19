https://ria.ru/20240719/rosenergoatom-1960662295.html

Сбой Windows не затронул работу российских АЭС, сообщил оператор

Сбой Windows не затронул работу российских АЭС, сообщил оператор - РИА Новости, 19.07.2024

Сбой Windows не затронул работу российских АЭС, сообщил оператор

Глобальный сбой Windows не затронул работу российских АЭС, концерн "Росэнергоатом" работает на импортонезависимом программном обеспечении, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:31

2024-07-19T11:31

2024-07-19T11:31

экономика

россия

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный сбой Windows не затронул работу российских АЭС, концерн "Росэнергоатом" работает на импортонезависимом программном обеспечении, сообщили РИА Новости в концерне. "Росэнергоатом" работает на импортонезависимом программном обеспечении, у нас никаких проблем нет", - сказали в концерне. "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома") - оператор АЭС в России.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960658190.html

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2024

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экономика, россия, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии