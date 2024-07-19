Рейтинг@Mail.ru
Сбой Windows не затронул работу российских АЭС, сообщил оператор - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/rosenergoatom-1960662295.html
Сбой Windows не затронул работу российских АЭС, сообщил оператор
Сбой Windows не затронул работу российских АЭС, сообщил оператор - РИА Новости, 19.07.2024
Сбой Windows не затронул работу российских АЭС, сообщил оператор
Глобальный сбой Windows не затронул работу российских АЭС, концерн "Росэнергоатом" работает на импортонезависимом программном обеспечении, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:31
2024-07-19T11:31
экономика
россия
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893572634_0:0:3476:1955_1920x0_80_0_0_315c60b7b6f11f0d374ed7c6c80faf55.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный сбой Windows не затронул работу российских АЭС, концерн "Росэнергоатом" работает на импортонезависимом программном обеспечении, сообщили РИА Новости в концерне. "Росэнергоатом" работает на импортонезависимом программном обеспечении, у нас никаких проблем нет", - сказали в концерне. "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома") - оператор АЭС в России.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960658190.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893572634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbc14a098deb395dcb975286b5296768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Экономика, Россия, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Сбой Windows не затронул работу российских АЭС, сообщил оператор

"Росэнергоатом": сбой Windows не затронул работу российских АЭС

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБлочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный сбой Windows не затронул работу российских АЭС, концерн "Росэнергоатом" работает на импортонезависимом программном обеспечении, сообщили РИА Новости в концерне.
"Росэнергоатом" работает на импортонезависимом программном обеспечении, у нас никаких проблем нет", - сказали в концерне.
"Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома") - оператор АЭС в России.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ
Вчера, 11:20
 
ЭкономикаРоссияРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала