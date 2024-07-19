https://ria.ru/20240719/rets-1960751776.html

РЭЦ: бизнес России использует господдержку на каждом этапе экспорта в Китай

РЭЦ: бизнес России использует господдержку на каждом этапе экспорта в Китай - РИА Новости, 19.07.2024

РЭЦ: бизнес России использует господдержку на каждом этапе экспорта в Китай

Китай остается главным драйвером роста экспорта России, и отечественные компании активно пользуются государственной поддержкой на каждом этапе экспортного... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:27

2024-07-19T15:27

2024-07-19T15:27

экономика

китай

россия

москва

вероника никишина

чжан ханьхуэй

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Китай остается главным драйвером роста экспорта России, и отечественные компании активно пользуются государственной поддержкой на каждом этапе экспортного цикла, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина 19 июля на сессии "Россия-Китай. Глобальная кооперация. Новые форматы и векторы партнерства" в ходе Российско-китайского делового дня.Мероприятие прошло в рамках программы РЭЦ по продвижению национального бренда "Сделано в России" при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, Московского экспортного центра и Фонда "Росконгресс"."И российский, и китайский бизнес заинтересованы в развитии сотрудничества, и это доказывается цифрами. В 2023 году мы значительно увеличили рост ННЭ в Китай, и нам ещё есть куда расти – основой роста мы видим именно товары ННЭ, в том числе конечную потребительскую продукцию. На сегодняшний день доля Китая в структуре российского ННЭ выросла до 16,7%. Нам важно вывести торговое и экономическое сотрудничество стран на более высокий уровень и обеспечить новое качество взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры", — сообщила Никишина.Гендиректор РЭЦ уточнила, что отношения между Китаем и Россией в этом году достигли нового уровня стратегического партнерства и взаимопонимания. Взаимодействие между странами включает не только расширение торгово-экономических связей и работу над инфраструктурными проектами, но и поиск новых форм сотрудничества. Российские предприниматели, которые работают на китайском рынке или рассматривают его для расширения своего бизнеса, сейчас делают ставку на несырьевой неэнергетический экспорт, включая конечную потребительскую продукцию. По ее словам, выход на китайский рынок осложняется высокой конкуренцией, спецификой запросов иностранного потребителя и межкультурными особенностями рынка, особенно для отечественных компаний, включая МСП. Но у российских товаров есть преимущество: оно заключается в уникальности и органичности продукции, и китайский потребитель уже это оценил. Об этом свидетельствует успех двух состоявшихся в китайских провинциях Ляонин и Хэйлунцзян фестивалей–ярмарок "Сделано в России", напомнила Никишина.Модератором дискуссии выступил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.В дискуссии принял участие вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике РЭЦ Роман Генкель. Он рассказал о структуре Группы РЭЦ и напомнил о доступности мер поддержки экспорта на цифровой платформе "Мой экспорт"."Российский экспортный центр — это главный помощник для предпринимателей, которые хотят заниматься несырьевым неэнергетическим экспортом. Мы начинаем работать с бизнесом с того момента, когда вы только задумались об экспорте и делаете свои первые шаги в сторону внешних рынков. За помощью обратиться легко – вам доступна единая бесшовная система, где РЭЦ объединил все меры: от обучения и поиска контрагента до получения финансовых услуг и господдержки. Все эти и другие услуги в цифровом доступе представлены на государственной платформе "Мой экспорт", — сказал Генкель.В свою очередь вице-президент РЭЦ Алексей Солодов рассказал о мерах государственной поддержки, которые предоставляет Группа РЭЦ, в том числе доступных для оформления на цифровой платформе "Мой экспорт"."Меры государственной поддержки, которые предлагает РЭЦ в качестве агента Правительства, подходят для компаний всех отраслей, с любым опытом и уровнем экспортных навыков. Эта поддержка значительно упрощает отечественному бизнесу освоение зарубежных рынков, позволяя экономить ресурсы и повышать свою конкурентоспособность, и является важной составляющей развития и диверсификации российской экономики", — рассказал Солодов.На сессии также выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь и генеральный директор Китайского делового центра "Парк Хуамин" Ли Чжэн.Цзинь Ке, генеральный директор компании Ledoco, представил информацию о новом российско-китайском транспортном коридоре – "Ледовый Шелковый Путь".Исполнительный директор ТЛЦ "Белый Раст" Алексей Соков рассказал о формировании логистических цепочек между Россией и Китаем. Подробно остановился на каналах доставки экспорта в Китай и контейнерном сервисе для малых и средних предприятий Александр Сиверцев, директор по контейнерным перевозкам в АО "РЖД Логистика". В свою очередь руководитель отдела развития и поддержки экспорта в ПАО "Группа Черкизово" Наталья Бартновская рассказала на опыте компании, как выстроить работающую инфраструктуру и сделать востребованный экспортный продукт.Кроме того, вице-президент по реализации государственных программ по устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов поделился видением развития двусторонней торговли ЛПК с учетом стратегий низко углеродного развития. Проблему "серого" импорта на примере продукции SPLAT подняла Наталья Аксенова, бизнес-партнер компании SPLAT GLOBAL.Также участники сессии обсудили возможности, которые дает национальный бренд "Сделано в России".Отметим, сессия "Россия-Китай. Глобальная кооперация. Новые форматы и векторы партнерства" состоялась в рамках Российско-китайского делового дня. В программе Дня также: b2b-встречи между российскими и китайскими компаниями, подписание меморандума о взаимопонимании между Российским экспортным центром и Китайской международной инвестиционной корпорацией "Хуамин", а также дружеский баскетбольный матч смешанных команд представителей бизнеса и власти России и Китая, партнером которого выступил китайский спортивный бренд Li-Ning.Партнером Российско-китайского делового дня выступил Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Московский экспортный центр, реализующий спектр мер поддержки столичных предпринимателей при выходе на экспорт. "Развитие партнерских отношений между Москвой и Китайской Народной Республикой – одно из приоритетных направлений экспортно-ориентированной политики столицы. Для наших экспортеров мы развиваем целый ряд инструментов для ускоренного выхода на рынок КНР: от акселерационных программ до выставок, ярмарок и бизнес-миссий под единым брендом Made in Moscow. Москва и дальше готова поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами. Уверена, в рамках российско-китайского делового дня будут найдены новые направления торгово-экономического сотрудничества между бизнес-сообществами России и КНР", – рассказала Виктория Зверева, заместитель генерального директора Московского экспортного центра.

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https://ria.ru/20240719/memorandum-1960725307.html

https://ria.ru/20240621/sertifikat-1954578460.html

https://ria.ru/20240606/festival-yarmarka-1951126726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, китай, россия, москва, вероника никишина, чжан ханьхуэй, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт