Делегаты съезда республиканцев закрывают ухо повязкой в поддержку Трампа
Делегаты съезда республиканцев в США поддержали Трампа, закрывая ухо повязкой
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
МИЛУОКИ (США), 20 июл - РИА Новости. Делегаты съезда республиканцев поддерживают бывшего президента США Дональда Трампа, закрывая ухо повязкой, похожей на ту, что носит раненный в результате покушения политик.
Как передает корреспондент РИА Новости, члены делегации Американского Самоа прикрыли правые уши уменьшенными американскими флагами, у других - белые повязки, похожие на ту, что носит Трамп.
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Ранение и "чудо, в результате которого он выжил, будучи в сантиметрах от смерти", рефреном проходит через речи выступающих на съезде.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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