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Над территорией России за ночь уничтожили 19 беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 19 беспилотников - РИА Новости, 19.07.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 19 беспилотников
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:23
2024-07-19T07:23
2024-07-19T08:35
специальная военная операция на украине
безопасность
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республика крым
вооруженные силы рф
черное море
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", — говорится в релизе.В Курске на нескольких улицах зафиксировали падение обломков дронов, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. При этом двое местных жителей получили ранения и ожоги, им оказали медицинскую помощь. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, белгородская область, курская область, республика крым, вооруженные силы рф, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Курская область, Республика Крым, Вооруженные силы РФ, Черное море
Над территорией России за ночь уничтожили 19 беспилотников
МО: силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над тремя регионами и Черным морем