https://ria.ru/20240719/pvo-1960620544.html

Над территорией России за ночь уничтожили 19 беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 19 беспилотников - РИА Новости, 19.07.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 19 беспилотников

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:23

2024-07-19T07:23

2024-07-19T08:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

курская область

республика крым

вооруженные силы рф

черное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", — говорится в релизе.В Курске на нескольких улицах зафиксировали падение обломков дронов, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. При этом двое местных жителей получили ранения и ожоги, им оказали медицинскую помощь. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

курская область

республика крым

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, белгородская область, курская область, республика крым, вооруженные силы рф, черное море