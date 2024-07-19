https://ria.ru/20240719/putin-1960827321.html

"Ставит условия". В США неожиданно высказались о Путине

"Ставит условия". В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 19.07.2024

"Ставит условия". В США неожиданно высказались о Путине

Президент России Владимир Путин открыт для обсуждения гуманитарных вопросов на Украине, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T19:53

2024-07-19T19:53

2024-07-19T23:16

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для обсуждения гуманитарных вопросов на Украине, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Я слушал Путина. <...> Он говорил об обмене пленными и, опять же, насколько он готов к переговорам. <…> Вы не можете сказать мне, что Путин ставит какие-то безбожные условия для обмена пленными", — отметил он.По мнению полковника, Запад, наоборот, закрыт для подобных обсуждений даже гуманитарных вопросов. Уилкерсон добавил, что на деле все было бы довольно просто. При этом он напомнил, что именно украинская сторона ранее сбила самолет с собственными военнопленными.В июне Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, процесс идет.Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем. Так, Путин отмечал, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны. Зеленский отверг предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html

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вооруженные силы сша, нато, владимир путин, украина, москва, россия, в мире