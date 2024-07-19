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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека Компартии Вьетнама - РИА Новости, 19.07.2024
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17:26 19.07.2024 (обновлено: 17:33 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/putin-1960796897.html
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека Компартии Вьетнама
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека Компартии Вьетнама - РИА Новости, 19.07.2024
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека Компартии Вьетнама
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи с уходом из жизни генерального секретаря ЦК Коммунистической партии... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:26
2024-07-19T17:33
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россия
нгуен фу чонг
то лам
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи с уходом из жизни генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни, сообщило ранее вьетнамское государственное новостное агентство VNA."Уважаемый товарищ То Лам, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарища Нгуен Фу Чонга. Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене", - говорится в телеграмме.Путин также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Вьетнама."В России его всегда будут помнить как настоящего друга нашей страны, внёсшего большой личный вклад в становление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем. Мне довелось неоднократно лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нём", - говорится в телеграмме.
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в мире, вьетнам, россия, нгуен фу чонг, то лам, владимир путин, москва
В мире, Вьетнам, Россия, Нгуен Фу Чонг, То Лам, Владимир Путин, Москва
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека Компартии Вьетнама

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи с уходом из жизни генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни, сообщило ранее вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
"Уважаемый товарищ То Лам, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарища Нгуен Фу Чонга. Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене", - говорится в телеграмме.
Путин также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Вьетнама.
"В России его всегда будут помнить как настоящего друга нашей страны, внёсшего большой личный вклад в становление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем. Мне довелось неоднократно лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нём", - говорится в телеграмме.
 
В миреВьетнамРоссияНгуен Фу ЧонгТо ЛамВладимир ПутинМосква
 
 
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