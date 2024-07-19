https://ria.ru/20240719/putin-1960711265.html

Путин обсудит с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности

Путин обсудит с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности - РИА Новости, 19.07.2024

Путин обсудит с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:34

2024-07-19T13:34

2024-07-19T13:48

владимир путин

заседание совбеза рф

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий."Мы сегодня обсудим некоторые вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий", - заявил Путин в начале совещания.После этого президент передал слово для доклада руководителю ФСБ России Александру Бортникову.

https://ria.ru/20240712/putin-1959267318.html

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владимир путин, заседание совбеза рф