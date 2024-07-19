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Путин обсудит с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности - РИА Новости, 19.07.2024
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13:34 19.07.2024 (обновлено: 13:48 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/putin-1960711265.html
Путин обсудит с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности
Путин обсудит с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности - РИА Новости, 19.07.2024
Путин обсудит с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:34
2024-07-19T13:48
владимир путин
заседание совбеза рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий."Мы сегодня обсудим некоторые вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий", - заявил Путин в начале совещания.После этого президент передал слово для доклада руководителю ФСБ России Александру Бортникову.
https://ria.ru/20240712/putin-1959267318.html
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владимир путин, заседание совбеза рф
Владимир Путин, Заседание Совбеза РФ
Путин обсудит с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности

Путин обсудит с Совбезом вопросы безопасности во время общественных мероприятий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий.
«
"Мы сегодня обсудим некоторые вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий", - заявил Путин в начале совещания.
После этого президент передал слово для доклада руководителю ФСБ России Александру Бортникову.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Россия добьется обеспечения безопасности Запорожской области, заявил Путин
12 июля, 15:39
 
Владимир ПутинЗаседание Совбеза РФ
 
 
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