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Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном - РИА Новости, 19.07.2024
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13:14 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/putin-1960700808.html
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном - РИА Новости, 19.07.2024
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном
Личное общение президента России Владимир Путина и журналиста Такера Карлсона после интервью было достаточно непродолжительным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:14
2024-07-19T13:14
россия
владимир путин
такер карлсон
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Личное общение президента России Владимир Путина и журналиста Такера Карлсона после интервью было достаточно непродолжительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Общение после интервью было достаточно непродолжительным, это единственное, что я могу сказать", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что заявления Карлсона о том, что Путин не демократ, это его личное мнение.
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россия, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Дмитрий Песков
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном

Песков: общение Путина и Карлсона после интервью было непродолжительным

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Личное общение президента России Владимир Путина и журналиста Такера Карлсона после интервью было достаточно непродолжительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Общение после интервью было достаточно непродолжительным, это единственное, что я могу сказать", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что заявления Карлсона о том, что Путин не демократ, это его личное мнение.
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РоссияВладимир ПутинТакер КарлсонДмитрий Песков
 
 
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