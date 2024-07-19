https://ria.ru/20240719/putin-1960700808.html
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном - РИА Новости, 19.07.2024
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном
Личное общение президента России Владимир Путина и журналиста Такера Карлсона после интервью было достаточно непродолжительным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:14
2024-07-19T13:14
2024-07-19T13:14
россия
владимир путин
такер карлсон
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Личное общение президента России Владимир Путина и журналиста Такера Карлсона после интервью было достаточно непродолжительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Общение после интервью было достаточно непродолжительным, это единственное, что я могу сказать", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что заявления Карлсона о том, что Путин не демократ, это его личное мнение.
https://ria.ru/20240719/peskov-1960699270.html
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россия, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Дмитрий Песков
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном
Песков: общение Путина и Карлсона после интервью было непродолжительным