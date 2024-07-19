https://ria.ru/20240719/putin-1960645250.html
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 19.07.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:37
2024-07-19T10:37
2024-07-19T13:01
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти россиян (81%) ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу. На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 12% респондентов заявили, что скорее ему не доверяют. Более половины (55%) россиян считают, что российское правительство работает хорошо, четверть (25%) заявили, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (47%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 9% - за ЛДПР, по 3% проголосовали бы за партию "Новые люди" и партию "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 июля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240711/taksi-1959076677.html
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
ФОМ: работу Путина положительно оценивает 81 процент россиян
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ
.
Восемь из десяти россиян (81%) ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу.
На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 12% респондентов заявили, что скорее ему не доверяют.
Более половины (55%) россиян считают, что российское правительство работает хорошо, четверть (25%) заявили, что оно работает скорее плохо.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (47%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 9% - за ЛДПР, по 3% проголосовали бы за партию "Новые люди" и партию "Справедливая Россия".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 12-14 июля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.