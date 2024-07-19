https://ria.ru/20240719/putin-1960630212.html

Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным

Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным - РИА Новости, 19.07.2024

Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным

Карлсон говорит, что, после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей", — говорится в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:23

2024-07-19T09:23

2024-07-19T17:24

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал Wall Street Journal о личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным без камер после интервью в начале года. "Карлсон говорит, что, после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей", — говорится в публикации. Журналист утверждает, что в личной беседе Путин сказал ему, что обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный. Кроме того, Путин выразил разочарование тем, что с февраля 2022 года не общался с президентом США Джо Байденом, а также заявил, что некоторые члены американской администрации, "имеющие украинские корни", препятствуют мирным усилиям, рассказал Карлсон. Ранее Карлсон заявил, что хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле. Интервьюер также убежден, что конфликт на Украине спровоцировали действия США. В феврале Карлсон побывал в Москве и взял интервью у Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Президент также передал американскому журналисту копии пяти исторических документов, включая письма Богдана Хмельницкого, уточнил позднее РИА Новости директор Российского государственного архива древних актов (РГАДА) Владимир Аракчеев.

https://ria.ru/20240719/tramp-1960625810.html

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в мире, россия, владимир путин, такер карлсон, украина, сша