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Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным - РИА Новости, 19.07.2024
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09:23 19.07.2024 (обновлено: 17:24 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/putin-1960630212.html
Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным
Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным - РИА Новости, 19.07.2024
Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным
Карлсон говорит, что, после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей", — говорится в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:23
2024-07-19T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
такер карлсон
украина
сша
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал Wall Street Journal о личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным без камер после интервью в начале года. "Карлсон говорит, что, после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей", — говорится в публикации. Журналист утверждает, что в личной беседе Путин сказал ему, что обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный. Кроме того, Путин выразил разочарование тем, что с февраля 2022 года не общался с президентом США Джо Байденом, а также заявил, что некоторые члены американской администрации, "имеющие украинские корни", препятствуют мирным усилиям, рассказал Карлсон. Ранее Карлсон заявил, что хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле. Интервьюер также убежден, что конфликт на Украине спровоцировали действия США. В феврале Карлсон побывал в Москве и взял интервью у Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Президент также передал американскому журналисту копии пяти исторических документов, включая письма Богдана Хмельницкого, уточнил позднее РИА Новости директор Российского государственного архива древних актов (РГАДА) Владимир Аракчеев.
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в мире, россия, владимир путин, такер карлсон, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Украина, США
Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным

Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным об Украине после интервью в феврале

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал Wall Street Journal о личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным без камер после интервью в начале года.

"Карлсон говорит, что, после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей", — говорится в публикации.
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Журналист утверждает, что в личной беседе Путин сказал ему, что обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.

Кроме того, Путин выразил разочарование тем, что с февраля 2022 года не общался с президентом США Джо Байденом, а также заявил, что некоторые члены американской администрации, "имеющие украинские корни", препятствуют мирным усилиям, рассказал Карлсон.

Ранее Карлсон заявил, что хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле. Интервьюер также убежден, что конфликт на Украине спровоцировали действия США.

В феврале Карлсон побывал в Москве и взял интервью у Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Президент также передал американскому журналисту копии пяти исторических документов, включая письма Богдана Хмельницкого, уточнил позднее РИА Новости директор Российского государственного архива древних актов (РГАДА) Владимир Аракчеев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонУкраинаСША
 
 
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