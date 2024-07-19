Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным
Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным об Украине после интервью в феврале
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал Wall Street Journal о личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным без камер после интервью в начале года.
"Карлсон говорит, что, после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей", — говорится в публикации.
"Карлсон говорит, что, после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей", — говорится в публикации.
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Журналист утверждает, что в личной беседе Путин сказал ему, что обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.
Кроме того, Путин выразил разочарование тем, что с февраля 2022 года не общался с президентом США Джо Байденом, а также заявил, что некоторые члены американской администрации, "имеющие украинские корни", препятствуют мирным усилиям, рассказал Карлсон.
Ранее Карлсон заявил, что хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле. Интервьюер также убежден, что конфликт на Украине спровоцировали действия США.
В феврале Карлсон побывал в Москве и взял интервью у Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Президент также передал американскому журналисту копии пяти исторических документов, включая письма Богдана Хмельницкого, уточнил позднее РИА Новости директор Российского государственного архива древних актов (РГАДА) Владимир Аракчеев.
Кроме того, Путин выразил разочарование тем, что с февраля 2022 года не общался с президентом США Джо Байденом, а также заявил, что некоторые члены американской администрации, "имеющие украинские корни", препятствуют мирным усилиям, рассказал Карлсон.
Ранее Карлсон заявил, что хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле. Интервьюер также убежден, что конфликт на Украине спровоцировали действия США.
В феврале Карлсон побывал в Москве и взял интервью у Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Президент также передал американскому журналисту копии пяти исторических документов, включая письма Богдана Хмельницкого, уточнил позднее РИА Новости директор Российского государственного архива древних актов (РГАДА) Владимир Аракчеев.