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Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы - РИА Новости, 19.07.2024
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06:33 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/pshenitsa-1960617983.html
Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы
Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы - РИА Новости, 19.07.2024
Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы
Россия по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:33
2024-07-19T06:33
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового экспорта, следует из данных Международного совета по зерну, которые изучило РИА Новости. Согласно оценкам организации, по итогам сезона Россия экспортировала 55,3 миллиона тонн пшеницы, что выше июньского прогноза организации в 53,1 миллиона тонн. Это максимальный объем экспорта за всю современную историю и почти на 15% больше прошлогоднего показателя. В результате доля России в мировом экспорте пшеницы выросла до рекордных 26,1%. Предыдущий максимум был в 2017-2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,1%. Мировой экспорт пшеницы в прошлом сельхозгоду достиг 211,7 миллиона тонн против 208,7 миллиона годом ранее. Второе место по экспорту этого вида зерна занимает Евросоюз, чьи поставки выросли на 0,7% - до 35,3 миллиона тонн, а доля сократилась с 16,8% до 16,7%. Тройку лидеров замыкает Канада, откуда экспорт уменьшился за год на 3% - до 25 миллионов тонн, а доля - с 12,3% до 11,8%. Международный совет по зерну (МСЗ) – это межправительственная организация, целью которой является углубление международного сотрудничества в области торговли зерном, а также стабильности рынка зерна и мировой продовольственной безопасности. Россия является членом организации.
https://ria.ru/20240718/pshenitsa-1960379915.html
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россия, канада, в мире
Россия, Канада, В мире
Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы

МСЗ: Россия поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового экспорта, следует из данных Международного совета по зерну, которые изучило РИА Новости.
Согласно оценкам организации, по итогам сезона Россия экспортировала 55,3 миллиона тонн пшеницы, что выше июньского прогноза организации в 53,1 миллиона тонн. Это максимальный объем экспорта за всю современную историю и почти на 15% больше прошлогоднего показателя.
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В результате доля России в мировом экспорте пшеницы выросла до рекордных 26,1%. Предыдущий максимум был в 2017-2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,1%.
Мировой экспорт пшеницы в прошлом сельхозгоду достиг 211,7 миллиона тонн против 208,7 миллиона годом ранее. Второе место по экспорту этого вида зерна занимает Евросоюз, чьи поставки выросли на 0,7% - до 35,3 миллиона тонн, а доля сократилась с 16,8% до 16,7%. Тройку лидеров замыкает Канада, откуда экспорт уменьшился за год на 3% - до 25 миллионов тонн, а доля - с 12,3% до 11,8%.
Международный совет по зерну (МСЗ) – это межправительственная организация, целью которой является углубление международного сотрудничества в области торговли зерном, а также стабильности рынка зерна и мировой продовольственной безопасности. Россия является членом организации.
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