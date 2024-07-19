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Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы - РИА Новости, 19.07.2024
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22:50 19.07.2024 (обновлено: 23:30 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/professii-1960850744.html
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы - РИА Новости, 19.07.2024
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы
Перечень профессий для альтернативной службы можно расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:50
2024-07-19T23:30
общество
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Перечень профессий для альтернативной службы можно расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Минтруда. Этот перечень представили на общественное обсуждение. Предполагается. что он предназначен для осеннего призыва 2024 года."Если сейчас нормативный документ содержит список из 224 профессий и 1305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие, то теперь предлагается его расширить до 237 специальностей и 1 442 организаций", — отмечается в пресс-релизе. Ведомство предлагает, в частности, предоставить военнобязанным возможность пройти альтернативную гражданскую службу по таким профессиям как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, а также библиотекарь средней квалификации.
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общество, россия
Общество, Россия
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд РФ предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Перечень профессий для альтернативной службы можно расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Этот перечень представили на общественное обсуждение. Предполагается. что он предназначен для осеннего призыва 2024 года.
"Если сейчас нормативный документ содержит список из 224 профессий и 1305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие, то теперь предлагается его расширить до 237 специальностей и 1 442 организаций", — отмечается в пресс-релизе.
Ведомство предлагает, в частности, предоставить военнобязанным возможность пройти альтернативную гражданскую службу по таким профессиям как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, а также библиотекарь средней квалификации.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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