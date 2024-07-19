https://ria.ru/20240719/professii-1960850744.html
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы - РИА Новости, 19.07.2024
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы
Перечень профессий для альтернативной службы можно расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:50
2024-07-19T22:50
2024-07-19T23:30
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Перечень профессий для альтернативной службы можно расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Минтруда. Этот перечень представили на общественное обсуждение. Предполагается. что он предназначен для осеннего призыва 2024 года."Если сейчас нормативный документ содержит список из 224 профессий и 1305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие, то теперь предлагается его расширить до 237 специальностей и 1 442 организаций", — отмечается в пресс-релизе. Ведомство предлагает, в частности, предоставить военнобязанным возможность пройти альтернативную гражданскую службу по таким профессиям как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, а также библиотекарь средней квалификации.
https://ria.ru/20240719/rossiya-1960668349.html
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общество, россия
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы
Минтруд РФ предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Перечень профессий для альтернативной службы можно расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе
Минтруда.
Этот перечень представили на общественное обсуждение. Предполагается. что он предназначен для осеннего призыва 2024 года.
"Если сейчас нормативный документ содержит список из 224 профессий и 1305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие, то теперь предлагается его расширить до 237 специальностей и 1 442 организаций", — отмечается в пресс-релизе.
Ведомство предлагает, в частности, предоставить военнобязанным возможность пройти альтернативную гражданскую службу по таким профессиям как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, а также библиотекарь средней квалификации.