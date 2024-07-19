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Минпросвещения утвердило профессии для подготовки специалистов в сфере БПЛА - РИА Новости, 19.07.2024
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14:04 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/professii-1960721000.html
Минпросвещения утвердило профессии для подготовки специалистов в сфере БПЛА
Минпросвещения утвердило профессии для подготовки специалистов в сфере БПЛА - РИА Новости, 19.07.2024
Минпросвещения утвердило профессии для подготовки специалистов в сфере БПЛА
Минпросвещения РФ утвердило ряд профессий для пилотного проекта по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:04
2024-07-19T14:04
россия
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило ряд профессий для пилотного проекта по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, следует из приказа министерства. В перечень профессий вошли: механик по ремонту и техническому обслуживанию беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее; инструктор по обучению операторов (внешних пилотов) беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее; специалист по получению и обработке данных с беспилотных воздушных судов. "Утвердить прилагаемый перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, в целях реализации пилотного проекта по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, а также в сфере эксплуатации беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, и контроля за уровнем квалификации указанных специалистов, не включенных в перечень специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской Федерации.", - говорится в приказе, который будет действовать по 31 декабря 2029 года.
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россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)

Минпросвещения утвердило профессии для подготовки специалистов в сфере БПЛА

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило ряд профессий для пилотного проекта по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, следует из приказа министерства.
В перечень профессий вошли: механик по ремонту и техническому обслуживанию беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее; инструктор по обучению операторов (внешних пилотов) беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее; специалист по получению и обработке данных с беспилотных воздушных судов.
"Утвердить прилагаемый перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, в целях реализации пилотного проекта по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, а также в сфере эксплуатации беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, и контроля за уровнем квалификации указанных специалистов, не включенных в перечень специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской Федерации.", - говорится в приказе, который будет действовать по 31 декабря 2029 года.
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