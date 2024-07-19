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В ГД рекомендовали принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев - РИА Новости, 19.07.2024
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20:37 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/proekt-1960833895.html
В ГД рекомендовали принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев
В ГД рекомендовали принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев - РИА Новости, 19.07.2024
В ГД рекомендовали принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект группы депутатов всех думских фракций, которым предлагается ввести новый... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:37
2024-07-19T20:37
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект группы депутатов всех думских фракций, которым предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев, следует из решения комитета, которое доступно в думской электронной базе. "Рассмотрев законопроект, комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками решил: рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроект с новым наименованием "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сказано в документе. Комитет Госдумы также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 23 июля. Поправками, которые комитет рекомендует к принятию, предлагается уточнить, что иностранный гражданин, включенный в реестр контролируемых лиц, не сможет стать участником или учредителем общественной или религиозной организации. Также органы ЗАГС будут обязаны проверять иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет их нахождения в реестре контролируемых лиц. Документ внесли на рассмотрение Госдумы в апреле. Он предполагает, что иностранцы, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут: менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак. Кроме того, их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам. Органы внутренних дел со своей стороны получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления. Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых: установление местонахождения иностранного гражданина; применение технических средств, в том числе геолокации; проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица; согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу. Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.
https://ria.ru/20240719/sk-1960666445.html
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россия, госдума рф, снг, общество
Россия, Госдума РФ, СНГ, Общество
В ГД рекомендовали принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев

Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект группы депутатов всех думских фракций, которым предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев, следует из решения комитета, которое доступно в думской электронной базе.
"Рассмотрев законопроект, комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками решил: рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроект с новым наименованием "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сказано в документе.
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Комитет Госдумы также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 23 июля.
Поправками, которые комитет рекомендует к принятию, предлагается уточнить, что иностранный гражданин, включенный в реестр контролируемых лиц, не сможет стать участником или учредителем общественной или религиозной организации. Также органы ЗАГС будут обязаны проверять иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет их нахождения в реестре контролируемых лиц.
Документ внесли на рассмотрение Госдумы в апреле. Он предполагает, что иностранцы, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут: менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак.
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Кроме того, их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.
Органы внутренних дел со своей стороны получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.
Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых: установление местонахождения иностранного гражданина; применение технических средств, в том числе геолокации; проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица; согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу.
Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.
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