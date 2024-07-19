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Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль - РИА Новости, 19.07.2024
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14:33 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/primore-1960728903.html
Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль
Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль - РИА Новости, 19.07.2024
Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль
Собаку, которую использовали в качестве приманки, чтобы поймать краснокнижного амурского тигра в поселке Пластун Приморского края, насмерть сбил автомобиль,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:33
2024-07-19T14:33
происшествия
приморский край
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Собаку, которую использовали в качестве приманки, чтобы поймать краснокнижного амурского тигра в поселке Пластун Приморского края, насмерть сбил автомобиль, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона. В среду в соцсетях распространилась информация, что в поселке Пластун за местным заводом используют собаку в качестве приманки на тигра. На видео - черная собака на привязи сидит в ограде, а у двух входов лежат капканы. По данным полиции, о жестоком обращении с животным рассказали зоозащитники. "Заявители сообщили, что животное в течение недели находилось на привязи без воды и еды. Позже собака была обнаружена без признаков жизни с травмой головы... По предварительной информации, животное получило смертельные травмы в результате наезда автомобиля", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства инцидента выясняются, полиция просит очевидцев обращаться по телефонам: 102, 8 (423) 733-21-71. Конфиденциальность гарантирована. Глава центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев ранее сообщал, что специалисты написали запрос в краевой охотнадзор. Он уточнял, что разъяснений по поводу сооружения, в котором находилась собака, еще не было, но приманка и капкан или подобное вместе - это признаки ловушки на тигра. По его словам, такой ловушкой тигра не поймать, но, если зверь попадёт в "капкан" лапой, то может стать опасным для местных жителей. УМВД региона начало проверку по факту жестокого обращения с собакой, полиция ищет виновных. Прокуратура Приморья проверяет информацию об увольнении работника ОАО "Тернейлес", снявшего на видео привязанную собаку.
https://ria.ru/20240718/tigr-1960389939.html
https://ria.ru/20240718/gody-1960424987.html
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происшествия, приморский край, сергей арамилев
Происшествия, Приморский край, Сергей Арамилев
Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль

МВД Приморья: собаку, на которую хотели поймать тигра, сбил автомобиль

© Фото : соцсетиСобака, которую привязали в поселке Пластун Приморского края, чтобы приманить амурского тигра
Собака, которую привязали в поселке Пластун Приморского края, чтобы приманить амурского тигра - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : соцсети
Собака, которую привязали в поселке Пластун Приморского края, чтобы приманить амурского тигра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Собаку, которую использовали в качестве приманки, чтобы поймать краснокнижного амурского тигра в поселке Пластун Приморского края, насмерть сбил автомобиль, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
В среду в соцсетях распространилась информация, что в поселке Пластун за местным заводом используют собаку в качестве приманки на тигра. На видео - черная собака на привязи сидит в ограде, а у двух входов лежат капканы.
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По данным полиции, о жестоком обращении с животным рассказали зоозащитники.
"Заявители сообщили, что животное в течение недели находилось на привязи без воды и еды. Позже собака была обнаружена без признаков жизни с травмой головы... По предварительной информации, животное получило смертельные травмы в результате наезда автомобиля", - сообщил собеседник агентства.
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Он добавил, что обстоятельства инцидента выясняются, полиция просит очевидцев обращаться по телефонам: 102, 8 (423) 733-21-71. Конфиденциальность гарантирована.
Глава центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев ранее сообщал, что специалисты написали запрос в краевой охотнадзор. Он уточнял, что разъяснений по поводу сооружения, в котором находилась собака, еще не было, но приманка и капкан или подобное вместе - это признаки ловушки на тигра. По его словам, такой ловушкой тигра не поймать, но, если зверь попадёт в "капкан" лапой, то может стать опасным для местных жителей.
УМВД региона начало проверку по факту жестокого обращения с собакой, полиция ищет виновных. Прокуратура Приморья проверяет информацию об увольнении работника ОАО "Тернейлес", снявшего на видео привязанную собаку.
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ПроисшествияПриморский крайСергей Арамилев
 
 
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