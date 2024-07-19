https://ria.ru/20240719/primore-1960728903.html

Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль

Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль - РИА Новости, 19.07.2024

Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль

Собаку, которую использовали в качестве приманки, чтобы поймать краснокнижного амурского тигра в поселке Пластун Приморского края, насмерть сбил автомобиль,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:33

2024-07-19T14:33

2024-07-19T14:33

происшествия

приморский край

сергей арамилев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960421189_0:105:587:435_1920x0_80_0_0_571f8ead1656cd46bfb5b9682af9dc37.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Собаку, которую использовали в качестве приманки, чтобы поймать краснокнижного амурского тигра в поселке Пластун Приморского края, насмерть сбил автомобиль, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона. В среду в соцсетях распространилась информация, что в поселке Пластун за местным заводом используют собаку в качестве приманки на тигра. На видео - черная собака на привязи сидит в ограде, а у двух входов лежат капканы. По данным полиции, о жестоком обращении с животным рассказали зоозащитники. "Заявители сообщили, что животное в течение недели находилось на привязи без воды и еды. Позже собака была обнаружена без признаков жизни с травмой головы... По предварительной информации, животное получило смертельные травмы в результате наезда автомобиля", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства инцидента выясняются, полиция просит очевидцев обращаться по телефонам: 102, 8 (423) 733-21-71. Конфиденциальность гарантирована. Глава центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев ранее сообщал, что специалисты написали запрос в краевой охотнадзор. Он уточнял, что разъяснений по поводу сооружения, в котором находилась собака, еще не было, но приманка и капкан или подобное вместе - это признаки ловушки на тигра. По его словам, такой ловушкой тигра не поймать, но, если зверь попадёт в "капкан" лапой, то может стать опасным для местных жителей. УМВД региона начало проверку по факту жестокого обращения с собакой, полиция ищет виновных. Прокуратура Приморья проверяет информацию об увольнении работника ОАО "Тернейлес", снявшего на видео привязанную собаку.

https://ria.ru/20240718/tigr-1960389939.html

https://ria.ru/20240718/gody-1960424987.html

https://ria.ru/20240717/prigovor-1960254006.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, сергей арамилев