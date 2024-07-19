https://ria.ru/20240719/primore-1960646390.html

В Приморье проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком в детсаду

В Приморье проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком в детсаду - РИА Новости, 19.07.2024

В Приморье проверят сообщение о жестоком обращении с ребенком в детсаду

Прокуратура проверит информацию о ненадлежащем обращении с двухлетним ребенком в детском саду "Светлячок" в Приморье, сообщает надзорное ведомство региона в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:40

2024-07-19T10:40

2024-07-19T10:40

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о ненадлежащем обращении с двухлетним ребенком в детском саду "Светлячок" в Приморье, сообщает надзорное ведомство региона в Тelegram-канале. "Предварительно установлено, что днем 18 июля... младший воспитатель детского сада "Светлячок" в селе Михайловка в группе применила недопустимые методы воспитания к двухлетнему мальчику... По инициативе прокуратуры Михайловского района правоохранительными органами организована доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что мать ребенка обратилась с заявлением к руководителю детсада, и в тот же день младший воспитатель уволилась по собственному желанию. Прокуратура оценит допустимость методов воспитания детей, применяемых в учреждении, квалификацию персонала и соблюдение порядка увольнения работника по собственному желанию, информирует надзорное ведомство. Источник уточнил РИА Новости, что воспитательница ударила двухлетнего ребёнка.

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

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происшествия, происшествия – радио sputnik