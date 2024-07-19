Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима
Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима
© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкАмериканский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Свердловский областной суд вынес приговор журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Признать Гершковича Эвана виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — огласил решение судья.
Первое заседание прошло 26 июня в закрытом режиме. Журналистов пустили только на протокольную съемку, а на процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул Майкл Дарбинян. Второе заседание должно было пройти 13 августа, но его перенесли на 18 июля по просьбе адвоката. В суд приехал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, но в зал он не попал из-за закрытости процесса.
В пятницу, 19 июля, в ходе прений сторон обвинение запросило для журналиста 18 лет колонии строгого режима. Сам Гершкович вину не признал.
По версии следствия, американец по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники.
Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне заявил на пресс-конференции, что у следствия есть доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы находятся в контакте по поводу возможности обмена.