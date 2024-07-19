https://ria.ru/20240719/prigovor-1960741877.html

Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима - РИА Новости, 19.07.2024

Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Свердловский областной суд вынес приговор журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:08

2024-07-19T15:08

2024-07-19T15:54

происшествия

эван гершкович

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Свердловский областной суд вынес приговор журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Признать Гершковича Эвана виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — огласил решение судья.Первое заседание прошло 26 июня в закрытом режиме. Журналистов пустили только на протокольную съемку, а на процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул Майкл Дарбинян. Второе заседание должно было пройти 13 августа, но его перенесли на 18 июля по просьбе адвоката. В суд приехал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, но в зал он не попал из-за закрытости процесса.В пятницу, 19 июля, в ходе прений сторон обвинение запросило для журналиста 18 лет колонии строгого режима. Сам Гершкович вину не признал.По версии следствия, американец по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники.Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне заявил на пресс-конференции, что у следствия есть доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы находятся в контакте по поводу возможности обмена.

https://ria.ru/20240718/prigovor-1960465200.html

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происшествия, эван гершкович, россия